Sigrid Emmenegger wird neue Richterin am Bundesverfassungsgericht. Sie arbeitet aktuell in Leipzig, hat aber auch Bezüge nach Rheinland-Pfalz und Hessen.

Gießen (dpa) – Die Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU) gratuliert Sigrid Emmenegger zur Berufung an das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Die Richterin und Rechtswissenschaftlerin wurde am Donnerstag vom Bundestag zur neuen Bundesverfassungsrichterin gewählt.

Die Juristin ist derzeit hauptamtliche Richterin am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Sie ist aber auch seit 2018 Lehrbeauftragte für Öffentliches Recht und Rechtstheorie an der Universität Gießen. JLU-Präsidentin Katharina Lorenz sagte, Emmenegger werde «mit ihrer Expertise und langjährigen Erfahrung in Theorie und Praxis sicher eine Bereicherung für das höchste deutsche Gericht in Karlsruhe sein».

Die Zweite Juristische Staatsprüfung absolvierte Emmenegger nach Angaben der JLU in Rheinland-Pfalz. Im Jahr 2007 trat sie dort demnach in die Verwaltungsgerichtsbarkeit ein. 2014 wurde sie zur Richterin am Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz ernannt, wie es hieß. Neben ihrem Einsatz in der Rechtsprechung war sie dort auch in der Gerichtsverwaltung und als Mitarbeiterin am Verfassungsgerichtshof tätig. Ab 2019 war sie Vizepräsidentin des Verwaltungsgerichts Koblenz.