Reisende haben in der Rheinmetropole eine weitere Option, um aus dem Stadtzentrum zum Flughafen zu kommen. Vom Hauptbahnhof dauert es nicht mal 20 Minuten bis zum Terminal.

Düsseldorf (dpa/tmn) – Wer vom Flughafen Düsseldorf in den Urlaub fliegt, kommt künftig auch mit der U-Bahn ohne Umstieg vom Hauptbahnhof bis zum Terminal: Die neue Stadtbahnlinie U 80 fährt vom Bahnhof im Stadtzentrum bis zum Airport im Norden der Stadt. Dafür braucht sie laut Fahrplan 18 Minuten und fährt einmal mitten durch die Innenstadt.

Je nach Tageszeit sind die Bahnen alle 20 oder 30 Minuten unterwegs, teilt die Rheinbahn mit. Die Premierenfahrt ist für Freitagnachmittag geplant.

Dafür wurden ein knapp zwei Kilometer langer Streckenabschnitt und am Flughafen-Terminal eine unterirdische Haltestelle neu gebaut – laut Stadt ist der Flughafen damit erstmals direkt an das Stadtbahnnetz angeschlossen.

Alternative zur S-Bahn

Der Flughafen hat bereits zwei Bahnhöfe, einen unter dem Terminal mit S-Bahnbetrieb und im Osten des Flughafens den Bahnhof Düsseldorf Flughafen mit S-Bahn, Regionalverkehr und Fernverkehr. Von hier aus fährt die automatisierte Schwebebahn SkyTrain zu den Terminals.

Vom Hauptbahnhof fahren zwei S-Bahn-Linien direkt – die U-Bahn ist nun eine weitere praktische Alternative, die auch die Innenstadt direkt mit dem Flughafen verbindet.

2025 verzeichnete der Düsseldorfer Airport nach eigenen Angaben rund 21 Millionen Passagiere und lag damit im deutschlandweiten Vergleich hinter Frankfurt, München und Berlin auf Rang vier. Von Düsseldorf werden laut Flughafenangaben im Moment 160 Ziele angeflogen.