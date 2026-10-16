Darauf haben die Petrolheads unter den Porsche-Kunden lange gewartet: Die Stuttgarter bauen einen neuen Sportwagen und siedeln den ganz oben an. Dummerweise gibt's erst mal nur eine Studie.

New York (dpa/tmn) - Nach den Geländewagen Macan und Cayenne konzentriert sich Porsche jetzt wieder auf das Wesentliche - und kündigt einen neuen Supersportwagen an. In New York begann vor über 70 Jahren der 550 Spyder seinen Siegeszug als erster Supersportler aus Stuttgart. Genau dort haben die Schwaben nun die Studie Mission S enthüllt und eine neue Baureihe oberhalb des 911 angekündigt. Zur Vermarktung gibt es allerdings nur inoffizielle Informationen, die auf Preise um 500.000 Euro und einen Start zum Ende der Dekade hindeuten.

Die Studie selbst steht auf einer neuen Mittelmotor-Plattform, die auch für andere Derivate und möglicherweise sogar für andere Konzernmarken genutzt werden soll. Eingekleidet hat sie der neue Designchef Tobias Sühlmann, der dabei den Blick nach vorn auch in den Rückspiegel gelenkt hat. Denn seine neue Linie hat er garniert mit Styling-Zitaten etwa aus dem Porsche 959 oder dem Carrera GT. Und innen soll der ungewöhnlich analog und deshalb ohne große Bildschirme gestaltete Zweisitzer die Brücke schlagen zum 550 Spyder und dem 356.

Zum Antrieb macht Porsche noch keine Angaben. Allerdings versprechen die Schwaben einen Mittelmotor, dem sechs oder acht Zylinder nachgesagt werden. Zwar soll es auch von einem Hybridantrieb mit Plug-in-Technik geben, der die Leistung des laut Tacho bis zu 350 km/h schnellen Supersportwagens ins Vierstellige treiben würde. Doch eine reine Elektroversion schließt Porsche erst einmal aus. Nicht umsonst prangen am Heck der Studie gleich vier prominent in Szene gesetzte Auspuffrohre.