Smartphone auf Raten, Kauf erst später bezahlen: Ab dem 20. November gelten schärfere Prüfvorschriften für viele Kreditformen. Was Anbieter künftig prüfen müssen – und welche Ausnahme bleibt.

Leipzig/Kehl (dpa/tmn) – Das neue Smartphone auf Raten kaufen, die Waschmaschine erst in 30 Tagen bezahlen: Kreditverträge sind im Alltag schnell abgeschlossen. Wer den Überblick über seine Zahlungen verliert, kann sich schnell in einer Schuldenfalle wiederfinden.

In Deutschland ist derzeit rund jeder zehnte Erwachsene überschuldet, die Überschuldungsquote stieg im Vergleich zum Vorjahr um 4,1 Prozent an. Das geht aus Zahlen des Creditreform-Schuldneratlas Deutschland hervor.

Ab dem 20. November sollen Verbraucherinnen und Verbraucher besser vor Überschuldung geschützt werden. Denn ab diesem Stichtag greift die EU-Verbraucherkreditrichtlinie. Sie soll für mehr Transparenz sorgen und die Regeln für die Kreditvergabe an die veränderten Konsumgewohnheiten anpassen. Antworten auf wichtige Fragen:

Welche Neuerungen bringt die EU-Kreditrichtlinie mit sich?

«Die neuen Vorschriften erweitern den Anwendungsbereich des Verbraucherkreditrechts», teilt das Europäische Verbraucherzentrum Deutschland mit. Denn für bestimmte Kreditformen galten bei der Kreditwürdigkeitsprüfung bislang Ausnahmen, die nun aufgehoben werden.

Kreditgeber müssen darum häufiger als bislang überprüfen, ob man die Rückzahlung voraussichtlich leisten kann. «Dabei müssen sie Einkommen, Ausgaben und bestehende finanzielle Verpflichtungen berücksichtigen – in einem Umfang, der zu Art, Laufzeit, Höhe und Risiko der Finanzierung passt», sagt Niklas Zehrfeld von der Verbraucherzentrale Sachsen. Nur wenn die Rückzahlung wahrscheinlich ist, darf der Kredit vergeben werden.

Das Gesetz schließt jetzt insbesondere folgende Kreditformen ein:

« Buy now pay later » : Jetzt kaufen, später zahlen – Angebote wie diese werden stärker reguliert.

» Jetzt kaufen, später zahlen – Angebote wie diese werden stärker reguliert. Kleinkredite bis 200 Euro: Kleinstkredite waren bislang von der Kreditwürdigkeitsprüfung ausgenommen. Jetzt nicht mehr.

Kleinstkredite waren bislang von der Kreditwürdigkeitsprüfung ausgenommen. Jetzt nicht mehr. Kurzfristige Kredite: Unter die neuen Regeln fallen auch Kredite, die innerhalb von drei Monaten zurückgezahlt werden sollen.

Unter die neuen Regeln fallen auch Kredite, die innerhalb von drei Monaten zurückgezahlt werden sollen. Zinsfreie Finanzierungen: Auch bestimmte zinsfreie Kredite und Finanzierungshilfen müssen strenger geprüft werden.

Doch keine Regel ohne Ausnahme: Bieten Händler selbst Zahlungsaufschübe, ohne einen externen Kreditgeber wie Klarna oder Paypal, kann die Kreditwürdigkeitsprüfung unterbleiben. Dabei darf die Rückzahlungsfrist jedoch höchstens 50 Tage in der Zukunft liegen.

Wie wirken sich die Änderungen im Alltag aus?

Auch nach dem 20. November bleiben Zahlungsaufschübe und Ratenzahlungen grundsätzlich möglich. «Allerdings müssen die Anbieter die erweiterten Schutzvorschriften und strengeren Prüfanforderungen beachten», so Niklas Zehrfeld. Paypal und Klarna führen nach eigenen Angaben allerdings bereits jetzt bei Zahlungsaufschub oder Ratenzahlung Kreditwürdigkeitsprüfungen durch. Es dürfte sich damit also wenig ändern.

Was tun, wenn die gewünschte Zahlungsweise aufgrund einer negativen Kreditwürdigkeitsprüfung abgelehnt wird?

Dann sollte man klären, «ob tatsächlich ein Kreditantrag abgelehnt wurde oder die Zahlungsweise aus anderen Gründen nicht verfügbar ist», rät Niklas Zehrfeld.

Bei bestimmten Händlern, Waren oder Kaufbeträgen könnten Einschränkungen bestehen, die mit dem Kunden selbst nichts zu tun haben.

«Eine Ablehnung bedeutet deshalb nicht immer automatisch, dass ein negativer Schufa-Eintrag vorliegt», so Zehrfeld. Ansprechpartner ist der Finanzierungsdienstleister.

Wird eine Kreditanfrage ab dem 20. November abgelehnt, müssen Verbraucher unverzüglich darüber informiert werden. Beruht die Absage auf einer Auskunftei-Auskunft, «müssen Betroffene außerdem kostenlos über das Ergebnis der Abfrage, die verwendete Datenbank und die berücksichtigten Datenkategorien informiert werden.»

Basiert die Absage auf einer automatisierten Entscheidung, kann man diese unter Umständen anfechten – und hat das Recht auf ein menschliches Eingreifen.

Aber Achtung: Ein Anspruch auf Abschluss eines Kreditvertrags besteht grundsätzlich nicht – selbst wenn die Überprüfung eine fehlerhafte Kreditwürdigkeits-Analyse oder Ähnliches offenbart.

Ein Anspruch auf Abschluss eines Kreditvertrags besteht grundsätzlich nicht – selbst wenn die Überprüfung eine fehlerhafte Kreditwürdigkeits-Analyse oder Ähnliches offenbart. Wurde die Finanzierung zurecht abgelehnt, rät Niklas Zehrfeld, die eigenen Finanzen zu überprüfen und den Kauf möglichst zu verschieben. Denn Käufe sollten sich am verfügbaren Budget orientieren.

Auch eine bewilligte Finanzierung ersetze keine eigene Haushaltsplanung.

Wer dauerhaft in finanziellen Schwierigkeiten steckt, tut zudem gut daran, frühzeitig eine anerkannte Schuldnerberatungsstelle aufzusuchen. Die nächste Anlaufstelle finden Betroffene unter www.meine-schulden.de.

Inwiefern wirken sich möglicherweise künftig häufigere Schufa-Abfragen auf den Score aus?

Kurzfristig dürften die Neuerungen der EU-Verbraucherkreditrichtlinie «wenig bis keinen Einfluss auf den Score haben», teilt eine Schufa-Sprecherin mit. Die Auskunftei bietet ab dem Stichtag 20. November eine neue Auskunft für «Buy now pay later» (BNPL)-Abfragen an, die die anfragenden Unternehmen bei der gesetzeskonformen Umsetzung der neuen Vorgaben unterstützen soll und im Gegenzug frische Daten für die Schufa bereitstellt.

Ob die konsequente Nutzung der neuen BNPL-Abfragen Auswirkungen auf die Bonität haben, kann die Schufa nach eigenen Angaben erst auswerten, wenn dazu ausreichend Daten vorliegen. Damit rechnet die Auskunftei frühestens in einem Jahr.

Bisher gewöhnliche Bonitätsanfragen zu einer Person konnten deren Score tatsächlich drücken, wenn sie besonders häufig vorkamen. Der Grund: Statistisch gesehen kommt es dann häufiger zu Zahlungsausfällen.