Neue Klasse von BMW: Schneller laden und weiter fahren

München (dpa/tmn) – Vor der offiziellen Vorstellung im September gibt BMW jetzt einen Vorgeschmack auf die Neue Klasse. Mit fortschrittlichen Akkus und Motoren soll die Modellfamilie nicht nur effizienter, sondern auch leistungsstärker und kostengünstiger für die Kunden werden.

Die Batterie laufe nun auf 800 Volt und erlaube mit einem neuen Design der Zellen eine deutlich höhere Energiedichte, so der Hersteller: Auf gleichem Raum kann die Modellfamilie rund 20 Prozent mehr Strom speichern und damit wegen der effizienteren Technik 30 Prozent weiter fahren. Außerdem verkürzten sich die Ladezeiten um etwa ein Drittel. Erstmals könne der Akku auch für externe Verbraucher angezapft werden, so BMW weiter.

Kostenersparnis – ein Vorteil auch für die Kunden?

Für mehr Fahrspaß soll neben dem bereits vorgestellten «Heart of Joy» als zentralem Steuergerät eine neue Generation von E-Motoren sorgen. Während die Performance von erstmals bis zu vier Motoren pro Auto profitieren soll, will BMW die Effizienz durch eine neue Konstruktion gleich in mehreren Disziplinen verbessern. So hätten die neuen Motoren nicht nur 40 Prozent weniger Energieverlust, sondern auch 10 Prozent weniger Gewicht und seien 20 Prozent günstiger. Ob und wie viel von diesem Preisvorteil BMW aber tatsächlich an die Kunden weitergibt, wird sich wohl erst bei der IAA in München im September zeigen.