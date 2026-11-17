Neue Bahn-App: Wo gibt es Kaffee, wo fährt mein Zug ab?

Die App DB Info bündelt Echtzeitauskünfte aller Bahnanbieter zu Verbindungen, Verspätungen, Gleiswechseln & Co - und will auch bei der Orientierung im Bahnhof helfen. Nur Tickets gibt es dort nicht.

Berlin (dpa/tmn) – Eine neue Bahn-App will Fragen Reisender vor ihrer Fahrt, unterwegs und am Ziel beantworten. Mit «DB Info» sollen sich zum einen unabhängig vom Anbieter Verbindungen planen lassen.

Zum anderen informiert die Anwendung auch über Verspätungen, Gleiswechsel, Bauarbeiten, bevorstehende Abfahrten, Ankünfte, Gleise sowie Wagenreihungen – und das «konsistent und in Echtzeit zu den Anzeigen im Bahnhof», wie die Deutsche Bahn mitteilt.

Keine Fahrkarten kaufen – aber den nächsten Kaffee finden

Preisinformationen oder einen Ticketverkauf gibt es in der für iOS und Android verfügbaren und barrierefrei konzipierten App hingegen nicht, weil diese Reisende neutral informieren soll.

Zum Informationsumfang gehören aber auch Orientierungshilfen und Angebotsübersichten an Bahnhöfen – etwa zu Bahnsteigen, Schließfächern, Toiletten, Shops und Gastronomie samt Öffnungszeiten.

Aufzüge im Fokus – Lost & Found integriert

Auch Hilfe für mobilitätseingeschränkte Reisende gibt es in der Anwendung, darunter Angaben zu verfügbaren Aufzügen sowie direkten Kontakt zur Mobilitätsservice-Zentrale. In Zügen oder an Bahnhöfen Verlorenes und Vergessenes kann man direkt in der App melden.

Regelmäßig genutzte Bahnhöfe lassen sich ebenso in einer Merkliste speichern wie Aufzüge, auf die man vielleicht angewiesen ist. Dann erhält man bei Ausfällen eine Benachrichtigung.

KI-Assistent kommt – ebenso wie streckenbezogene Reiseinfos

Die App soll den Angaben zufolge in den nächsten Monaten weiter ausgebaut werden, etwa um einen KI-Assistenten, eine barrierefreie Reisebegleitung von Tür zu Tür sowie streckenbezogene Reiseinformation für Pendelnde und Vielfahrende.

Alle Informationen, die die App bietet, sind auch ohne Installation im Browser unter «DB.info» abrufbar.