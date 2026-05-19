Ausgerechnet zum Start in die Conference-Finals verlieren die Oklahoma City Thunder erstmals in diesen NBA-Playoffs. Die San Antonio Spurs werden vor allem von einem Mann getragen.

Oklahoma City (dpa) – Victor Wembanyama hat die San Antonio Spurs in den NBA-Playoffs zum Auftaktsieg in den Conference-Finals gegen die Oklahoma City Thunder geführt. Mit 122:115 (51:44, 101:101, 108:108) setzten sich die Texaner nach zweifacher Verlängerung durch und fügten dem Titelverteidiger der nordamerikanischen Basketballliga in dessen Heimarena die erste Niederlage nach der diesjährigen Hauptrunde zu. Wembanyama glänzte dabei mit persönlichen Playoff-Bestwerten von 41 Punkten und 24 Rebounds.

«Es war reine Willenskraft. Es ging heute alles so schnell – ich habe gar nicht richtig nachgedacht», sagte Wembanyama zu seinem starken Auftritt. Der französische Superstar erzielte allein in der zweiten Verlängerung neun Zähler und sorgte mit seinem Dunk 22 Sekunden vor Schluss für die Entscheidung. In der ersten Verlängerung hatte Wembanyama mit einem weiten Dreier bei 27 Sekunden auf der Uhr den 108:108-Ausgleich besorgt.

Shai Gilgeous-Alexander, der vor der Partie die Auszeichnung zum wertvollsten Spieler der Liga erhalten hatte, rettete die Thunder drei Sekunden vor Ende des vierten Viertels mit einem Korbleger zum 101:101 in die Verlängerung. Gilgeous-Alexander erzielte 24 Punkte und zwölf Assists, hatte aber mit einer schwachen Wurfquote zu kämpfen.

Isaiah Hartenstein spielt nur zwölf Minuten

Bester Werfer der Thunder war Alex Caruso, der 31 Punkte erzielte und dabei acht Dreier traf. Beim Titelverteidiger kam der deutsche Basketballer Isaiah Hartenstein nur zwölf Minuten zum Einsatz und blieb mit zwei Zählern sowie zwei Rebounds blass. Bisher hatte Hartenstein in den Playoffs durchschnittlich 25,5 Minuten auf dem Feld gestanden.

Am Mittwoch (Ortszeit) steht in Oklahoma City das zweite Spiel der «Best of seven»-Serie an. Das Team, das zuerst vier Partien gewinnt, zieht in die NBA-Finalserie ein.