Victor Wembanyama meldet sich nach seinem Feldverweis im vierten Playoffspiel gegen die Minnesota Timberwolves stark zurück. Den San Antonio Spurs fehlt nur noch ein Sieg zum Halbfinale.

San Antonio (dpa) – Die San Antonio Spurs um Basketball-Topstar Victor Wembanyama sind nur noch einen Sieg vom Playoff-Halbfinale der nordamerikanischen Profiliga NBA entfernt. Die Texaner gewannen das fünfte Spiel der Best-of-seven-Serie gegen die Minnesota Timberwolves deutlich mit 126:97 und gingen mit 3:2 in Führung. Schon am Freitag (Ortszeit) in Minneapolis können die Spurs den Einzug in die nächste Runde perfekt machen.

Wembanyama war einmal mehr der überragende Akteur bei San Antonio. Im vorigen Spiel war der Franzose noch aufgrund eines Ellbogenschlages früh vom Feld gestellt worden, kam aber um eine zusätzliche Sperre herum. Dies nutzte er für 27 Punkte, die meisten aller Spieler auf dem Feld. Außerdem sammelte er 17 Rebounds. Bei den Timberwolves kam Anthony Edwards auf 20 Zähler.

Der Halbfinal-Gegner für den Sieger der Serie steht bereits fest. Die Spurs oder die Timberwolves treffen im Finale der Western Conference auf Titelverteidiger Oklahoma City Thunder. OKC um den Deutsch-Amerikaner Isaiah Hartenstein hatte die Los Angeles Lakers klar mit 4:0 besiegt.