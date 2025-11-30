NBA: Toptalent Flagg führt Mavericks zum Sieg

Los Angeles (dpa) – Die Dallas Mavericks haben das Krisenduell in der NBA gegen die Los Angeles Clippers für sich entschieden. Angeführt vom überragenden Cooper Flagg gewannen die Mavericks in Kalifornien mit 114:110 und zogen in der Tabelle der Western Conference an den Clippers vorbei. Für die Texaner war es erst der sechste Saisonsieg im 21. Spiel und der erste nach zuvor drei Niederlagen in Serie.

Der 18 Jahre alte Flagg, der im vergangenen Draft an erster Stelle von Dallas ausgewählt worden war, erzielte 35 Punkte und stellte damit einen persönlichen NBA-Bestwert auf. Bei den Clippers kam Kawhi Leonard auf 30 Punkte, James Harden steuerte 29 Zähler bei. Mit der 15. Niederlage im 20. Saisonspiel setzt sich die Krise bei Los Angeles weiter fort.

Jokic führt Nuggets zum Sieg – Meilenstein für Antetokounmpo

Unterdessen kehrte Ex-Meister Denver Nuggets um den dreimaligen MVP Nikola Jokic in die Erfolgsspur zurück. Einen Tag nach dem frühen Aus im NBA-Cup gewannen die Nuggets ihr Auswärtsspiel bei den Phoenix Suns mit 130:112. Der Serbe Jokic war mit 26 Punkten einmal mehr bester Werfer seines Teams, aber auch Jamal Murray (24 Punkte) und Tim Hardaway Jr. (23) überzeugten.

Die Milwaukee Bucks beendeten derweil ihre sieben Spiele andauernde Niederlagenserie. Das Team aus Wisconsin schlug zu Hause die Brooklyn Nets mit 116:99. Topstar Giannis Antetokounmpo, der zuletzt mehrere Spiele verletzt gefehlt hatte, führte sein Team mit 29 Punkten an. Zudem knackte der 30-Jährige im Spielverlauf die Marke von 21.000 Karriere-Punkten in der NBA, nur fünf Spieler in der Liga-Geschichte waren bei diesem Meilenstein jünger.