NBA: Thunder auch ohne Hartenstein zurück in der Erfolgsspur

Die Oklahoma City Thunder bleiben ohne Isaiah Hartenstein in der NBA weiter das Maß aller Dinge. Das Wagner-Team Orlando muss sich derweil Steph Curry und den Golden State Warriors geschlagen geben.

Oklahoma City (dpa) – Nach zwei Niederlagen aus den vergangenen drei Spielen hat der amtierende NBA-Champion Oklahoma City Thunder zurück in die Erfolgsspur gefunden. Gegen die Memphis Grizzlies gewann das Team um den an der Wade verletzten Isaiah Hartenstein mit 119:103.

Überragender Mann aufseiten der Gastgeber war erneut Finals-MVP Shai Gilgeous-Alexander mit 31 Punkten, acht Assists und vier Steals. Für den 27-Jährigen bedeutete dies gleichzeitig das 100. Spiel in Serie, in dem er mindestens 20 Zähler erzielte. Es ist die zweitlängste Serie in der Ligageschichte. Mit einer Bilanz von 26:3 steht Oklahoma unangefochten an der Spitze der Western Conference.

Magic verlieren ohne drei Deutsche

Für die Orlando Magic hingegen war bei den Golden State Warriors auch aufgrund eines schwachen vierten Viertels nichts zu holen. Ohne die verletzten Franz Wagner, Moritz Wagner und Tristan da Silva verlor das Team aus Florida mit 97:120.

Superstar Steph Curry verwandelte für die Golden State Warriors nur vier seiner 13 Dreier-Versuche, stellte mit 26 Punkten jedoch den besten Werfer der Partie. Auf Seiten der Magic präsentierte sich Paolo Banchero mit 21 Zählern am erfolgreichsten. Während Orlando im Osten weiter auf Rang sechs steht, rangieren die Warriors im Westen auf Platz acht.