LeBron James setzt seine beeindruckende Karriere fort und spielt künftig für die Philadelphia 76ers. Was ihn zum Wechsel bewogen hat und welches Ziel er nun verfolgt.

Philadelphia (dpa) – Basketball-Superstar LeBron James spielt seine 24. Saison in der NBA künftig für die Philadelphia 76ers. «Ich bin überzeugt, dass ich dazu beitragen kann, die Philadelphia 76ers zu einem Meisterteam zu machen, und ich freue mich riesig darauf, eine neue Fangemeinde zu begeistern und diese unglaubliche Reise ein letztes Mal zu beginnen», teilte der 41-Jährige in den sozialen Medien mit. Laut eines Medienberichts soll James bei den 76ers einen Zweijahresvertrag über acht Millionen Dollar unterschrieben haben.

Fünfter Meisterring als Ziel

Vor gut zwei Wochen hatte der viermalige NBA-Meister bekanntgegeben, dass er die Los Angeles Lakers nach acht Jahren verlassen werde. Weil James verkündete, dass er künftig für das sogenannte Mindestgehalt auflaufen wird, waren sehr viele Teams in der Verlosung. Neben den nun erfolgreichen Philadelphia 76ers waren auch die Miami Heat, die Golden State Warriors und sogar NBA-Meister New York Knicks gehandelt worden.

«Ich dachte, ich wäre fertig, als die Saison zu Ende ging. Ich war noch nicht bereit, es öffentlich zu verkünden, und mir war klar, dass ich etwas Zeit brauchte, um mich wirklich zu entscheiden, aber ich war mir ziemlich sicher, dass ich mein letztes Spiel bestritten hatte», sagte James. «Ich will immer noch Opfer bringen. Ich will immer noch arbeiten. Ich will immer noch hart kämpfen. Ich will immer noch antreten, gewinnen und die Chance auf das Gefühl einer weiteren Meisterschaft haben.»

Lange, erfolgreiche Karriere

James spielte vor den Lakers zunächst bei den Cleveland Cavaliers (2003 bis 2010 und 2014 bis 2018) sowie zwischendurch auch bei den Heat, bei denen er mit seinem Kumpel Dwyane Wade zwei Meisterschaften gewann und zwei weitere Finalserien erreichte. Ein fünfter Meisterschaftsring wird für James bei seinem neuen Team definitiv das Ziel sein. Bei den Lakers hatte sich James Anfang Juli verabschiedet.

24. Saison für James steht an

James wurde 2012 und 2013 mit Miami, 2016 mit Cleveland sowie 2020 inmitten der Corona-Pandemie mit den Lakers Meister. In der Finalserie im Jahr 2011 verloren er und die Heat vollkommen unerwartet gegen Dirk Nowitzki und dessen Dallas Mavericks. Danach setzte es fünf weitere Niederlagen im Endspiel.

James geht im Oktober in seine 24. Spielzeit als NBA-Profi. Alle anderen Basketball-Spieler der Liga-Geschichte kamen zuvor auf maximal 22 Saisons. Der Superstar hat inzwischen nicht nur die mit Abstand meisten Punkte der NBA-Historie, sondern auch die meisten Partien der Geschichte der Liga.