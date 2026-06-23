Eine gefühlte Ewigkeit gab es Wechselgerüchte rund um Basketball-Superstar Giannis Antetokounmpo. Nun steht fest, für wen der Grieche künftig spielen soll.

Milwaukee (dpa) – Das jahrelange Wechseltheater um Basketball-Superstar Giannis Antetokounmpo ist beendet. Den 31 Jahre alten Griechen zieht es innerhalb der NBA von den Milwaukee Bucks zu den Miami Heat, wie die Nachrichtenagentur AP und Transferexperte Shams Charania über das Tauschgeschäft berichteten.

Antetokounmpo gilt als einer der fünf besten Basketballer der Welt und hat in seiner NBA-Karriere seit 2013 ausschließlich für die Bucks gespielt. Da diese im Anschluss an den Triumph vor fünf Jahren nicht konkurrenzfähig blieben, strebte der 2,11-Meter-Riese einen Transfer an, um mit einem anderen Team um eine weitere Meisterschaft kämpfen zu können.

Im Nationalteam wiederholt gegen Deutschland verloren

Wegen seiner unglaublichen Athletik wird Antetokounmpo als «Greek Freak» bezeichnet. Beim Meistertitel 2021 wurde er auch zum wertvollsten Spieler der Finalserie, einem 4:2 gegen die Phoenix Suns, gewählt. In den Jahren 2019 und 2020 war Antetokounmpo der wertvollste Spieler der regulären NBA-Saison. Im Nationaltrikot scheiterte der Grieche immer wieder an Deutschland. Bei der EM 2022 und bei Olympia 2024 unterlag das Team der Truppe um Dennis Schröder.

In Miami wird der Ausnahme-Basketballer die unumstrittene Nummer eins des Teams sein. Das Team aus Florida hat 2006, 2012 und 2013 den Titel in der besten Basketball-Liga der Welt gewonnen. Im Osten bekommen es die Heat unter anderem mit Champion New York Knicks und den Boston Celtics, die ebenfalls an Antetokounmpo dran waren, zu tun.

Im Gegenzug für Antetokounmpo und Bobby Portis Jr. wechseln Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr. und Kasparas Jakucionis zu den Bucks, die zudem drei Erstrundenpicks im NBA-Draft, einen Zweitrundenpick sowie das Recht auf einen Tausch erhalten sollen.