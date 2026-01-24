Dennis Schröder zeigt im Auswärtsspiel bei den Cleveland Cavaliers eine starke Leistung - und doch verlieren die Sacramento Kings erneut. Eine Überraschung gibt es in Oklahoma City.

Cleveland (dpa) – Auch ein starker Dennis Schröder hat die nächste Niederlage der Sacramento Kings in der NBA nicht verhindern können. Das Basketball-Team aus Kalifornien musste sich bei den Cleveland Cavaliers mit 118:123 geschlagen geben und verlor damit zum vierten Mal in Folge. Welt- und Europameister Schröder kam auf 21 Punkte, so viele wie seit über einem Monat nicht mehr. Teamintern war nur Domantas Sabonis (24 Punkte) besser. Bei den Cavaliers ragte Donovan Mitchell mit 33 Zählern heraus.

Nach einem kurzen Zwischenhoch mit vier Siegen in Serie ist in Sacramento längst wieder Ernüchterung eingekehrt. Mit nur 12 Siegen bei 34 Niederlagen liegen die Kings auf dem vorletzten Platz der Western Conference, mit den Playoff-Plätzen hat das Team nichts zu tun.

Thunder verlieren überraschend beim Kellerkind

Eine überraschende Niederlage mussten derweil die Oklahoma City Thunder hinnehmen. Der Meister der Vorsaison verlor trotz einer Gala-Vorstellung von Topstar Shai Gilgeous-Alexander zu Hause gegen Kellerkind Indiana Pacers mit 114:117. Der wertvollste NBA-Spieler des Vorjahres erzielte 47 Punkte, sein zweithöchster Wert in einem Spiel in dieser Saison. Der deutsche Profi Isaiah Hartenstein fehlte weiterhin verletzt.

Trotz der Niederlage in der Neuauflage der Finalserie von 2025 bleibt OKC mit 37 Siegen und 9 verlorenen Spielen souveräner Spitzenreiter der Western Conference. Der Vorsprung auf die San Antonio Spurs auf Platz zwei beträgt mehr als fünf Siege.