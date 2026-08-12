Russell Westbrook gilt als einer der besten NBA-Spieler, die nie einen Titel in der besten Basketballliga der Welt gewonnen haben. Dazu wird es nun auch nicht mehr kommen.

Berlin (dpa) – Basketballstar Russell Westbrook hat seine Karriere beendet und wird kein 19. Jahr in der NBA bestreiten. Das gab der 37-Jährige über seine sozialen Netzwerkseiten bekannt. «Manchmal weißt du nicht einmal, wann du das Ende bereits gesehen hast. Man hätte dabei sein müssen. Und jetzt ist es vorbei», schrieb Westbrook bei X.

Der Point Guard war zuletzt für die Sacramento Kings aktiv. Den Großteil seiner Karriere bestritt er für die Oklahoma City Thunder, danach spielte er zudem für die Houston Rockets, Washington Wizards, Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Denver Nuggets und am Ende die Kings.

Der neunmalige All-Star-Spieler in der besten Basketballliga der Welt gewann mit den USA 2012 die Olympia-Goldmedaille, der Titel in der NBA blieb dem MVP von 2017 aber verwehrt.