Detroit (dpa) – Basketball-Weltmeister Dennis Schröder und die Detroit Pistons haben in den Playoffs der NBA eine bittere Niederlage kassiert. Im ersten Heimspiel der Serie gegen die New York Knicks verloren die Pistons trotz einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit knapp mit 116:118. Damit gab Detroit auch den Vorteil durch den Auswärtssieg in New York drei Tage zuvor wieder ab. In der Best-of-seven-Serie liegen Schröder und Co. mit 1:2 zurück.

Ein beeindruckendes Comeback gelang unterdessen Titelfavorit Oklahoma City Thunder mit Isaiah Hartenstein. Das beste Team der regulären Saison setzte sich trotz eines zwischenzeitlichen 29-Punkte-Rückstandes mit 114:108 bei den Memphis Grizzlies durch.

Historische Aufholjagd für Oklahoma

Die 26 Punkte, die Oklahoma zur Halbzeit zurücklag (51:77), waren der höchste Halbzeit-Rückstand, der in der Geschichte der NBA-Playoffs jemals gedreht wurde. Durch den Sieg führt Oklahoma die Serie klar mit 3:0 an und braucht nur noch einen Sieg zum Einzug in die nächste Runde.

Einen ungefährdeten Heimsieg feierten derweil die Los Angeles Clippers. Im dritten Duell gegen die Denver Nuggets gewann das Team aus Kalifornien klar mit 117:83. Damit führen die Clippers die Serie mit 2:1 an.

Schröder stark aus der Distanz – Hartenstein eher blass

Schröder zeigte bei den Pistons eine starke Leistung und kam als Einwechselspieler auf 18 Punkte, fünf Rebounds und zwei Assists. Überzeugend war dabei seine Trefferquote aus der Distanz, er verwandelte vier seiner sechs Drei-Punkte-Versuche. Nur Cade Cunningham und Tim Hardaway Jr. (beide 24 Punkte) verbuchten mehr Zähler für Detroit. Aufseiten der Gäste ragten Karl-Anthony Towns (31 Punkte) und Jalen Brunson (30) heraus.

In Memphis präsentierten sich die Grizzlies nach zwei deutlichen Niederlagen in Oklahoma wie verwandelt und spielten «OKC» in der ersten Halbzeit an die Wand. Im Stile einer Spitzenmannschaft schlugen die Thunder aber zurück. Angeführt von MVP-Anwärter Shai Gilgeous-Alexander (31 Punkte) drehte Oklahoma das Spiel. Hartenstein kam nur etwas mehr als 20 Minuten zum Einsatz und blieb mit fünf Punkten, fünf Rebounds und vier Assists eher blass.