Die Cleveland Cavaliers um Dennis Schröder gewinnen in den NBA-Playoffs auch ihr zweites Heimspiel gegen die Detroit Pistons und gleichen die Serie aus.

Cleveland (dpa) – Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder und die Cleveland Cavaliers dürfen weiter auf den Einzug ins Halbfinale der NBA-Playoffs hoffen. Angeführt von einem überragenden Donovan Mitchell gewannen die Cavaliers ihr zweites Heimspiel gegen die Detroit Pistons mit 112:103 und glichen in der Best-of-seven-Serie nach zwei Niederlagen zum Auftakt in Detroit zum 2:2 aus. Das fünfte Spiel steigt am Mittwochabend (Ortszeit) wieder bei den Pistons.

Mitchell war mit 43 Punkten der herausragende Spieler auf dem Parkett. Vor allem in der zweiten Halbzeit drehte der 29-Jährige auf und erzielte allein im dritten und vierten Viertel insgesamt 39 Punkte. Damit stellte er den Playoff-Rekord für die meisten Punkte in einer Halbzeit ein. Auch der zweite Topstar der Cavaliers, James Harden, überzeugte mit 24 Punkten und elf Assists. Schröder kam wie gewohnt von der Bank und steuerte in 20 Minuten sieben Zähler bei.