Dennis Schröder darf weiter auf die Meisterschaft in der NBA hoffen. Mit den Cleveland Cavaliers könnte der Nationalmannschaftskapitän in große Fußstapfen treten.

Detroit (dpa) – Der deutsche Basketballstar Dennis Schröder darf weiter auf seinen ersten Meistertitel in der nordamerikanischen Profiliga NBA hoffen. Mit den Cleveland Cavaliers feierte der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft im entscheidenden siebten Spiel der Playoff-Serie bei den Detroit Pistons einen klaren 125:94-Sieg und zog ins Halbfinale ein. Dort warten die New York Knicks, die sich klar mit 4:0 gegen die Philadelphia 76ers durchgesetzt hatten. Das erste von maximal sieben Duellen steigt am Dienstagabend (Ortszeit) im Madison Square Garden von New York.

Schröder unauffällig – Cleveland dominiert von Beginn an

Cleveland dominierte das Spiel von Beginn an und entschied jedes einzelne Viertel für sich. Bereits zur Halbzeit lagen die Cavaliers mit 17 Punkten in Führung. Gleich vier Spieler erzielten jeweils mehr als 20 Punkte, bester Werfer war Topstar Donovan Mitchell mit 26 Zählern. Schröder kam erneut von der Bank und erlebte mit zwei Punkten einen eher unauffälligen Abend. Allerdings steuerte er auch jeweils drei Rebounds und Assists bei.

Cleveland steht damit erstmals seit der Saison 2017/18 im Finale der Eastern Conference. Angeführt von Superstar LeBron James erreichte das Team damals die Finalserie, verlor aber klar gegen die Golden State Warriors. Die bislang letzte Meisterschaft gewann Cleveland in der Saison 2015/16.