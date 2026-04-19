Die Cleveland Cavaliers um Dennis Schröder starten erfolgreich in die NBA-Playoffs. Der Deutsche fällt dabei aber kaum auf.

Cleveland (dpa) – Welt- und Europameister Dennis Schröder ist mit den Cleveland Cavaliers erfolgreich in die Playoffs der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gestartet. Der Hauptrundenvierte der Eastern Conference gewann das erste Spiel der Best-of-seven-Serie gegen die Toronto Raptors mit 126:113. Am Montagabend (Ortszeit) steigt das zweite Spiel, erneut haben die Cavaliers Heimrecht.

Schröder blieb in seinen 13 Minuten Einsatzzeit weitgehend unauffällig, der 32-Jährige erzielte zwei Punkte. Herausragender Akteur bei den Gastgebern war Donovan Mitchell mit 32 Punkten. Auch James Harden wusste mit 22 Punkten und zehn Assists zu überzeugen.

Lakers trotzen Verletzungsproblemen

Ihren großen Verletzungsproblemen zum Trotz feierten auch die Los Angeles Lakers einen erfolgreichen Auftakt in die Playoffs. Ohne Luka Doncic und Austin Reaves gewannen die Kalifornier gegen die Houston Rockets mit 107:98. Luke Kennard war mit seiner Saisonbestleistung von 27 Punkten der Garant für den Lakers-Sieg. Auch Superstar LeBron James zeigte mit 19 Punkten und 13 Assists eine gute Leistung. Der Deutsche Maximilian Kleber kam nicht zum Einsatz.

Gleiches galt für Ariel Hukporti, der den 113:102-Sieg seiner New York Knicks gegen die Atlanta Hawks die komplette Spielzeit von der Bank aus verfolgte. Auch die Denver Nuggets legten in ihrem Playoff-Duell gegen die Minnesota Timberwolves vor. Beim 116:105 erzielte Topstar Nikola Jokic mit 25 Punkten, 13 Rebounds und elf Assists einmal mehr ein Triple-Double. Punkbester Spieler bei den Hausherren war jedoch Jamal Murray mit 30 Punkten.