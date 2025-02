NBA: «Riesiger» Schröder baut Siegesserie mit Detroit aus

Atlanta (dpa) – Deutschlands Basketball-Weltmeister Dennis Schröder hat seine Detroit Pistons in der nordamerikanischen Profiliga NBA zum sechsten Sieg in Folge geführt. Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft trug zum 148:143 bei den Atlanta Hawks 16 Punkte und sieben Assists bei. Mit fünf Zählern in der Schlussminute brachte Schröder die Pistons endgültig auf die Siegerstraße.

«Dennis hat uns heute das Spiel gewonnen», lobte All-Star Cade Cunningham seinen Partner im Spielaufbau: «Er ist smart und kann etwas mit dem Ball anfangen. Er war einfach riesig für uns.» Cunningham war mit 38 Zählern und 12 Vorlagen einmal mehr erfolgreichster Punktesammler der Pistons, deren Siegesserie mit dem Transfer von Schröder nach Detroit begonnen hatte. Sechs Siege hintereinander waren dem Team aus der «Motor City» zuletzt in der Saison 2014/15 gelungen.

Franz Wagner feiert Kantersieg

Schröders Weltmeister-Kollege Franz Wagner feierte derweil mit den Orlando Magic einen ungefährdeten Kantersieg gegen die Washington Wizards. Wagner führte Orlando beim 110:90 gegen das Liga-Schlusslicht mit 23 Punkten an. Im Gegensatz zum Einbruch gegen die Memphis Grizzlies vor zwei Tagen (104:105) konnten die Magic ihren großen Vorsprung gegen Washington in der zweiten Hälfte behaupten.

«Es war nicht immer schön, aber wir haben dieses Mal in den entscheidenden Momenten dagegen gehalten», lobte Orlandos Trainer Jamahl Mosley daher sein Team. Der deutsche Rookie Tristan da Silva kassierte früh zwei Fouls und bekam daher nur wenig Spielzeit. In gut sechs Minuten gelangen ihm drei Zähler. Orlando ist mit 29 Siegen Siebter der Eastern Conference – einen Platz hinter den Pistons.

Hartenstein bleibt mit Oklahoma das Maß der Dinge

Im Westen bleiben unterdessen die Oklahoma City Thunder mit Center Isaiah Hartenstein das Maß der Dinge. Der Deutsche sammelte beim 130:123 bei den Minnesota Timberwolves zwölf Punkte, neun Rebounds und fünf Vorlagen ein. Bester Mann beim 46. Sieg der Thunder war Shai Gilgeous-Alexander mit 37 Zählern.