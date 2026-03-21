Die Detroit Pistons sichern sich als drittes Team der laufenden NBA-Saison ihr Ticket für die Playoffs. Gegen die Golden State Warriors fällt auch der Ausfall ihres Topspielers nicht ins Gewicht.

Detroit (dpa) – Die Detroit Pistons haben sich vorzeitig ihre Playoff-Teilnahme in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gesichert. Der Tabellenführer der Eastern Conference gewann sein Heimspiel gegen ersatzgeschwächte Golden State Warriors mit 115:101 und kann damit nicht mehr von den ersten sechs Plätzen im Osten verdrängt werden, die zur direkten Teilnahme an der Finalrunde berechtigen.

Während die Warriors unter anderem auf den bereits länger verletzten Stephen Curry verzichten mussten, fiel bei den Pistons deren Leistungsträger Cade Cunningham aus. Bei dem 24-Jährigen war zuvor ein Lungenkollaps diagnostiziert worden, mindestens zwei Wochen muss Cunningham pausieren. In seiner Abwesenheit war Jalen Duren mit 23 Punkten bester Werfer der Pistons, Daniss Jenkins folgte knapp dahinter mit 22 Zählern.

Die Pistons sind das dritte Team der laufenden Saison, das als Playoff-Teilnehmer feststeht. Zuvor hatten sich bereits Titelverteidiger Oklahoma City Thunder und die San Antonio Spurs in der Western Conference ihr Ticket gesichert.