Dem deutschen Star gelingt in der NBA mit dem vierten Sieg in Serie ein besonderer Achtungserfolg. Moritz Wagner legt mit den Brooklyn Nets eine irre Aufholjagd hin.

Boston (dpa) – Deutschlands Basketball-Aushängeschild Franz Wagner hat mit den Orlando Magic in der NBA einen herausragenden Erfolg erzielt: Der Welt- und Europameister führte sein Team zu einem 115:105 bei den Boston Celtics. Das Parkett im legendären TD Garden hatten die Magic zuletzt im Dezember 2022 als Sieger verlassen, achtmal gingen sie in der Zwischenzeit leer aus.

«Wir haben ihrem Druck am Ende sehr gut standgehalten», sagte Magic-Coach Sean Sweeney nach dem vierten Erfolg in Serie. «Unser Kampfgeist und der Einsatz an beiden Enden des Courts waren phänomenal.»

Wagner muss für Punkte kämpfen

Der derzeit glänzend aufgelegte Wagner, der in den vorherigen vier Spielen immer mindestens 30 Punkte erzielt hatte, traf gegen Bostons enge Verteidigung nur acht seiner 21 Würfe. Trotzdem war der Berliner mit 21 Punkten, neun Assists und acht Rebounds der wichtigste Spieler und im umkämpften Schlussviertel der Antreiber seines Teams.

DBB-Kollege Tristan da Silva gab mit 13 Punkten, sechs Rebounds und je drei Steals und Assists den mit Abstand besten Bankspieler für Orlando, das mit dem sechsten Saisonsieg im Mittelfeld der Eastern Conference weiter Boden gut machte. Boston rutschte mit der ersten Heimpleite auf den zweiten Platz ab.

Brooklyn lässt den Spitzenreiter schwitzen

Neuer Spitzenreiter im Osten sind die Philadelphia 76ers, die sich mit 135:123 bei den Brooklyn Nets und Moritz Wagner durchsetzten. Der ältere Bruder von Franz kam in zehn Minuten von der Bank auf vier Punkte und fünf Rebounds, und konnte so keinen großen Einfluss auf die zehnte Saisonniederlage nehmen.

Überragender Mann bei der Star-Truppe aus Philadelphia war Joel Embiid mit 37 Punkten, trotzdem verspielten die Sixers ohne LeBron James beinahe noch eine 24-Punkte-Führung. Julius Randle (33 Zähler) brachte die Nets in der Schlussphase noch einmal bis auf fünf Punkte heran, doch die Wende wollte nicht mehr gelingen. In der Nacht auf Donnerstag sind die 76ers zu Gast bei den Magic in Florida.