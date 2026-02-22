Erst am Ende der zweiten Verlängerung entscheidet sich die Partie in Phoenix - mit dem schlechteren Ende für die Orlando Magic und zwei deutsche Nationalspieler.

Phoenix (dpa) – Die Orlando Magic mit den deutschen Basketball-Nationalspielern Moritz Wagner und Tristan da Silva haben in der NBA eine unglückliche Niederlage kassiert. Beim 110:113 bei den Phoenix Suns traf Jalen Green mit der Schlusssirene der zweiten Verlängerung einen Drei-Punkte-Wurf zum Sieg für die Gastgeber. Erst 1,1 Sekunden vor dem Ende der zweiten Zusatzspielzeit hatte Jalen Carter für die Gäste ausgeglichen.

Bei Orlando fehlte weiterhin der erneut verletzte Welt- und Europameister Franz Wagner. Sein Bruder Moritz kam in zwölf Minuten Einsatzzeit auf sieben Punkte. Tristan da Silva erzielte in seinen mehr als 37 Minuten auf dem Parkett zwar nur fünf Zähler und verwandelte lediglich zwei seiner zehn Würfe. Der Europameister holte aber neun Rebounds und blockte drei Würfe.

Bester Werfer bei Orlando war Desmond Bane mit 34 Punkten, er musste nach dem sechsten persönlichen Foul in der Verlängerung aber frühzeitig das Feld verlassen. Nach zuvor vier Siegen aus fünf Spielen steht Orlando bei nun 29 Erfolgen und 26 Niederlagen. Die Magic sind damit Achter in der Ost-Hälfte der nordamerikanischen Liga.