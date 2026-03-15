Die Orlando Magic setzen ihre Siegesserie in der NBA weiter fort. Im Florida-Duell bei den Miami Heat gelingt dem Team um Tristan da Silva und Franz Wagner sogar Historisches.

Miami (dpa) – Die Orlando Magic sind in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA derzeit nicht zu stoppen. Im Florida-Derby bei den Miami Heat gewann das Team um Weltmeister Moritz Wagner und Europameister Tristan da Silva mit 121:117 und feierte bereits den siebten Sieg in Folge. Es war zudem der fünfte Sieg im fünften Spiel gegen Miami in dieser Saison. Eine solche Serie innerhalb einer Spielzeit gelang in den vergangenen 30 Jahren nur den New Orleans Pelicans in der Saison 2023/24 gegen die Sacramento Kings.

Paolo Banchero war mit 27 Punkten der herausragende Spieler bei Orlando. Da Silva stand einmal mehr in der Startformation und kam auf elf Punkte sowie starke acht Rebounds. Moritz Wagner steuerte als Bankspieler sieben Punkte bei. Sein Bruder Franz Wagner fehlte erneut verletzt. Durch den Sieg festigten die Magic Rang fünf in der Eastern Conference und dürfen weiter auf den direkten Playoff-Einzug hoffen.

Doncic führt Lakers zu Prestigesieg gegen die Nuggets

Im Spitzenspiel im Westen feierten unterdessen die Los Angeles Lakers einen prestigeträchtigen Sieg. Die Lakers setzten sich zu Hause gegen die Denver Nuggets knapp mit 127:125 nach Verlängerung durch. Superstar Luka Doncic sorgte 0,5 Sekunden vor Ende der Overtime mit einem verwandelten Wurf für den Sieg. Dem Slowenen gelang mit 30 Punkten, elf Rebounds und 13 Assists ein Triple-Double. Bester Werfer der Lakers war aber Austin Reaves mit 32 Zählern, LeBron James kam auf 17 Punkte. Maximilian Kleber fehlte verletzt.

Aufseiten der Nuggets konnte auch Nikola Jokic mit einem Triple-Double glänzen, er beendete das Spiel mit 24 Punkten, 16 Rebounds und 14 Assists. Aaron Gordon war mit 27 Zählern punktbester Spieler bei Denver.