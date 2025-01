NBA: Krise von Orlando spitzt sich zu

Der Negativlauf der Orlando Magic in der NBA hält an. Das Team mit dem Deutschen Tristan da Silva verliert auch bei Kellerkind Toronto Raptors.

Toronto (dpa) – Die Krise der ersatzgeschwächten Orlando Magic in der NBA nimmt immer größere Ausmaße an. Das Team mit dem deutschen Basketballprofi Tristan da Silva verlor bei den Toronto Raptors trotz eines starken ersten Viertels mit 93:109 und kassierte damit die vierte Niederlage in Folge. Die Gesamtbilanz ist mit 23 Siegen und jetzt 22 Niederlagen nur noch knapp positiv.

Da Silva kam in Toronto auf neun Punkte, traf aber nur drei seiner zehn Versuche aus dem Feld. Bester Werfer war Topstar Paolo Banchero mit 26 Zählern, zudem steuerte er zwölf Rebounds bei. Die beiden Weltmeister Franz und Moritz Wagner fehlen weiterhin verletzt. Bei den Raptors überzeugten vor allem RJ Barrett mit 19 Punkten und Scottie Barnes, der auf 17 Punkte und elf Rebounds kam.

Orlando bricht nach gutem ersten Viertel ein

Orlando kam gut in das Spiel und führte nach nicht einmal drei Minuten mit 10:0, gut vier Minuten vor dem Ende des ersten Abschnitts hatte das Team aus Florida seinen Vorsprung sogar auf 21 Punkte ausgebaut. Danach aber drehte Toronto auf, vor allem im dritten Viertel dominierte die Mannschaft aus Kanada und entschied diesen Abschnitt mit 40:20 für sich.

Nach erwartbaren Niederlagen gegen Topteams wie die Denver Nuggets und den aktuellen Meister Boston Celtics ging Orlando nun auch gegen ein Team aus der unteren Tabellenregion als Verlierer vom Platz. Die Raptors feierten gegen die Magic ihren erst elften Saisonsieg und sind weit weg von den Playoff-Plätzen.