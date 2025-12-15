NBA: Kings verlieren bei Schröder-Comeback

Dennis Schröder ist nach überstandener Verletzung zurück – doch trotz 17 Punkten reicht es für ihn und die Kings erneut nicht zum Sieg. Die Lage in der Western Conference ist für das Team brenzlig.

Minnesota (dpa) – Deutschlands Basketballstar Dennis Schröder hat bei seiner Rückkehr die 20. Saisonniederlage der Sacramento Kings in der NBA nicht verhindern können. Der 32 Jahre alte Welt- und Europameister verlor mit dem Team aus Kalifornien 103:117 bei den Minnesota Timberwolves.

Schröder kehrte drei Wochen nach seiner Hüftverletzung wieder zurück auf das Parkett – stand aber nicht in der Startaufstellung der Kings. In seinen 25 Minuten Einsatzzeit kam der Braunschweiger auf 17 Punkte und 3 Assists und war mit DeMar DeRozan und Precious Achiuwa (beide 17 Punkte) der erfolgreichste Werfer für Sacramento.

Nur New Orleans noch schlechter als die Kings

Die Kings bleiben nach der 20. Niederlage im 26. Spiel weiter das zweitschlechteste Team Western Conference. Nur die New Orleans Pelicans haben in der stärksten Basketball-Liga der Welt eine noch schlechtere Bilanz (5 Siege, 22 Niederlagen).