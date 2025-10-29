Die Oklahoma City Thunder bleiben in der NBA-Saison makellos. Auch Dennis Schröder und die Sacramento Kings können den Meister nicht stoppen.

Oklahoma City (dpa) – Titelverteidiger Oklahoma City Thunder um den deutschen Basketball-Profi Isaiah Hartenstein ist in der NBA weiterhin nicht zu stoppen. Der Meister der Vorsaison gewann nach einer starken Schlussphase auch sein Heimspiel gegen die Sacramento Kings mit Dennis Schröder mit 107:101 und feierte den fünften Sieg im fünften Saisonspiel. Für die Kings setzte es hingegen die dritte Niederlage im vierten Spiel.

Allerdings war Sacramento dem Sieg lange sehr nah. Noch sechs Minuten vor dem Ende lagen die Kings mit sieben Punkten vorn. Ein 11:0-Lauf der Thunder brachte Oklahoma City aber auf die Siegerstraße.

Hartenstein unauffällig – Schröder enttäuschend

Gut 24 Stunden nach seiner starken Leistung im Spiel bei den Dallas Mavericks blieb Hartenstein in der Offensive diesmal eher unauffällig. Der 27-Jährige nahm überhaupt nur drei Wurfversuche und erzielte vier Punkte. Dafür ragte er einmal mehr defensiv heraus und holte 14 Rebounds, außerdem landete er zwei Blocks. Bester Werfer der Thunder war einmal mehr MVP Shai Gilgeous-Alexander mit 31 Punkten.

Bei den Kings zeigte Schröder hingegen eine eher enttäuschende Leistung. Der Welt- und Europameister warf nur neunmal Richtung Korb und traf lediglich vier Versuche. Als einziger Spieler aus der Startformation seines Teams blieb er bei den erzielten Punkten mit acht Zählern einstellig. Zach LaVine war mit 23 Punkten bester Werfer der Kings.

Niederlage für Hukporti und die Knicks

Unterdessen mussten die New York Knicks um den gebürtigen Stralsunder Ariel Hukporti eine Niederlage hinnehmen. Die Knicks verloren bei den Milwaukee Bucks mit 111:121. Hukporti, der zuletzt noch in der Startformation gestanden hatte, kam dieses Mal von der Bank aus auf zwölf Einsatzminuten. Dabei blieb der 23-Jährige aber ohne Punkte.