Der deutsche Weltmeister liefert mit den Pistons erneut einen großen Kampf gegen die New York Knicks ab. Am Ende bringt sich Detroit jedoch zum wiederholten Mal selbst um einen möglichen Sieg.

Detroit (dpa) – Basketball-Weltmeister Dennis Schröder ist mit den Detroit Pistons in der ersten Playoff-Runde der NBA ausgeschieden. Die Pistons verloren mit 113:116 gegen die New York Knicks – es war die entscheidende vierte Niederlage im sechsten Spiel.

Dabei bot Detroit den favorisierten Knicks wie schon in den vorherigen Partien der Serie über 48 Minuten die Stirn. Die letzte Chance auf den Ausgleich wurde jedoch leichtfertig vergeben, als Schröders Mitspieler Malik Beasley in der letzten Sekunde der Ball durch die Finger glitt.

«Wir haben so viele Dinge richtig gemacht und uns eine große Chance erarbeitet», lobte Pistons-Coach J.B. Bickerstaff sein Team. Er hatte jedoch auch eine simple Antwort dafür parat, dass New York trotzdem gewann: «Sie haben eben einen Spielzug mehr gemacht als wir.»

Schröder überzeugt als Spielmacher

Überragender Mann des Spiels in der «Motor City» war Jalen Brunson. Der Knicks-Star markierte mit 40 Punkten den Bestwert auf dem Court und war auch für die entscheidenden drei Zähler vier Sekunden vor Abpfiff verantwortlich. «Er gibt uns immer sein Bestes, wenn wir es am meisten brauchen. Das macht ihn so besonders», sagte New Yorks Coach Tom Thibodeau über seinen Point Guard.

Dass Brunson nicht noch mehr Punkte machte, lag unter anderem an Schröder, der den All-Star über weite Strecken hervorragend verteidigte. Und auch im Angriff überzeugte Schröder: Der Spielmacher, der erst im Frühjahr nach Michigan gewechselt war und auch diesmal wieder von der Bank startete, kam in einer halben Stunde auf neun Assists und ebenso viele Punkte.

Trotzdem muss Detroit nun mindestens ein weiteres Jahr auf den ersten Heimsieg in der K.o.-Phase warten. Zuletzt gelang das vor 17 Jahren gegen die Boston Celtics. Der amtierende Meister ist der kommende Gegner New Yorks in der zweiten Runde.