NBA: Da Silva mit Orlando chancenlos beim Meister

Boston (dpa) – Die Orlando Magic um den deutschen Basketballprofi Tristan da Silva haben in der NBA eine Überraschung gegen den amtierenden Meister verpasst. Das Team aus Florida kassierte bei den Boston Celtics mit 94:121 die vierte Niederlage aus den vergangenen fünf Spielen und rutscht in der Tabelle der Eastern Conference immer weiter ab. Aktuell liegen die Magic auf dem sechsten Rang, der gerade noch zum direkten Playoff-Einzug reichen würde.

Da Silva zeigte keine auffällige Leistung. Nachdem der gebürtige Münchner zuletzt zweimal in Folge gänzlich ohne Punkte geblieben war, erzielte er in Boston immerhin fünf Zähler. Bester Werfer für Orlando war Cole Anthony mit 23 Punkten. Topstar Paolo Banchero erzielte 21 Zähler, Franz Wagner fehlte weiterhin verletzt. Aufseiten der Celtics kam Jayson Tatum auf 30 Punkte.

Theis mit Saisonbestleistung für Pelicans

Unterdessen hatte Weltmeister Daniel Theis mit seiner besten Saisonleistung großen Anteil am elften Saisonsieg der New Orleans Pelicans. Sein Team gewann in eigener Halle gegen die Utah Jazz mit 136:123. Theis stand dabei in der Startformation und verbuchte mit 18 Punkten einen persönlichen Bestwert in der laufenden Saison. Dabei verwandelte er zwei Drittel seiner Würfe aus dem Feld, darunter beide Drei-Punkte-Versuche. Außerdem sicherte er acht Rebounds.

Die Dallas Mavericks um Maximilian Kleber beendeten unterdessen ihre kleine Negativserie – und das ausgerechnet gegen eines der beiden Topteams der Liga. Die Texaner besiegten zu Hause die Oklahoma City Thunder, unangefochtener Spitzenreiter der Western Conference, mit 106:98. Für Dallas war es der erste Sieg nach drei Niederlagen in Folge.

Gut 24 Stunden zuvor hatte OKC im Spitzenspiel den Cleveland Cavaliers noch die Grenzen aufgezeigt. In Dallas aber fehlte Thunder-Superstar Shai Gilgeous-Alexander mit einer Handgelenksverletzung. Kleber saß zu Beginn auf der Bank, kam im Laufe des Spiels aber zu 20 Minuten Einsatzzeit und erzielte fünf Punkte. Kyrie Irving war mit 25 Punkten bester Werfer bei den Mavs, die weiterhin ohne Luka Doncic auskommen müssen. Bei den Thunder fehlte zudem erneut der Deutsche Isaiah Hartenstein.