Trotz erneut guter Leistung von Christian Anderson verlieren die Charlotte Hornets auch in Chicago. LeBron James gelingt das erste Triple Double für sein neues Team, Kevin Durant eine besondere Marke.

Charlotte (dpa) – Die beiden deutschen Rookies Christian Anderson und Hannes Steinbach haben mit den Charlotte Hornets in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA die sechste Niederlage in Serie kassiert.

Beim knappen 105:107 (48:46) gegen die Chicago Bulls zeigte besonders Anderson erneut eine starke Leistung. Der 20-Jährige erzielte von der Bank kommend 15 Punkte, Steinbach kam in seinen Spielminuten auf je drei Punkte und Rebounds. Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder fehlt weiter verletzt.

Das Spiel war Teil des NBA-Cups, den die Hornets mit vier Niederlagen in vier Spielen beenden.

Mavericks als erstes Team im Viertelfinale des NBA-Cups

Als erstes Team einen Platz im Viertelfinale gesichert haben sich die Dallas Mavericks. Durch die Niederlage der Phoenix Suns bei den Houston Rockets (104:116) stehen die Mavs als Sieger ihrer Gruppe fest. Bei den Rockets durchbrach Kevin Durant als fünfter Spieler der NBA-Geschichte die Marke von 33.000 Punkten.

Der historisch beste Punktesammler der NBA, LeBron James, verbuchte derweil sein erstes sogenanntes Triple Double für die Philadelphia 76ers. Beim 111:104-Erfolg über die Miami Heat glänzte der 41 Jahre alte Starspieler mit 25 Punkten sowie zwölf Assists und zehn Rebounds. Die Sixers führen das Tableau der Eastern Conference an.

Die von vielen Verletzungen geplagten Oklahoma City Thunder mit Isaiah Hartenstein kassierten beim 106:113 gegen die Minnesota Timberwolves bereits die dritte Niederlage in Serie. Hartenstein verbuchte neben acht Punkte auch starke 16 Rebounds und sechs Assists.

Nach fünf Niederlagen in Serie gewannen die Brooklyn Nets mit Moritz Wagner mal wieder. Beim 104:97 bei den Milwaukee Bucks war die Partie für den Weltmeister allerdings früh beendet. Wegen Kniebeschwerden kam er nach der Anfangsphase nicht mehr zum Einsatz.