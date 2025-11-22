NBA: Achter Sieg in Folge für OKC und Hartenstein

NBA-Champion Oklahoma City Thunder ist weiterhin nicht zu stoppen. Bei den Utah Jazz feierte das Team um Isaiah Hartenstein den nächsten Sieg.

Salt Lake City (dpa) – Die Oklahoma City Thunder um den Deutschen Isaiah Hartenstein sind in der NBA weiter nicht zu stoppen. Der Meister der Vorsaison gewann auch bei den Utah Jazz ungefährdet mit 144:112 und feierte damit den achten Sieg in Folge sowie den 16. Erfolg im 17. Saisonspiel. Zugleich gewann OKC auch das zweite Spiel im NBA-Cup und hält Kurs auf das Viertelfinale.

Hartenstein zeigte einmal mehr eine gute Leistung und traf alle seine fünf Würfe aus dem Feld, einzig von der Freiwurflinie scheiterte er zweimal. Der 27-Jährige beendete das Spiel mit zwölf Punkten, sechs Rebounds und sieben Assists. Erfolgreichster Werfer bei den Thunder war Shai Gilgeous-Alexander, der wertvollste Spieler (MVP) der Vorsaison kam auf 31 Zähler.

Top-Pick Flagg überzeugt – Jokic führt Nuggets zum Sieg

Seine bislang beste Leistung in der NBA zeigte unterdessen Top-Talent Cooper Flagg bei den Dallas Mavericks. Der erste Pick des vergangenen Drafts führte die Texaner zu einem 118:115-Erfolg gegen die New Orleans Pelicans. Der 18-jährige Flagg kam auf einen persönlichen Bestwert von 29 Punkten. Allerdings ist der Einzug in die K.-o.-Phase des NBA-Cups für die Mavericks kaum noch zu erreichen.

Im Topspiel des Abends feierten die Denver Nuggets derweil einen knappen Erfolg bei den Houston Rockets. Angeführt vom erneut überragenden Nikola Jokic gewannen die Nuggets mit 112:109. Jokic verpasste sein nächstes Triple-Double nur haarscharf, der Serbe kam auf 34 Punkte, zehn Rebounds und neun Assists.