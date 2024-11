Nationaltorhüterin Berger verpasst Finale in den USA

Washington (dpa) – Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger hat das Finale der US-amerikanischen Profi-Liga NWSL verpasst. Mit NJ/NY Gotham FC unterlag die deutsche Fußballerin des Jahres im Halbfinale bei den Washington Spirit mit 1:4 nach Elfmeterschießen. Washingtons Torhüterin Aubrey Kingsbury parierte alle drei Elfmeter von Gotham, während die 34 Jahre alte Deutsche keinen abwehren konnte.

Nach regulärer Spielzeit und Verlängerung hatte es 1:1 gestanden. Esther González hatte die Gäste aus New Jersey/New York in Führung gebracht (56. Minute), Hal Hershfelt per Kopf quasi mit dem Abpfiff ausgeglichen (90.+3). Die letzten 20 Minuten musste Gotham in Unterzahl spielen, nachdem Bruninha Gelb-Rot gesehen hatte (101.).

Schult steht ebenfalls im Halbfinale

Chancen aufs Finale hat noch eine Vorgängerin Bergers im Nationaltor. Almuth Schult trifft mit den Kansas City Current im zweiten Halbfinale am Sonntag (21 Uhr deutscher Zeit) auf die Orlando Pride.