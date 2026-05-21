Sandra Abstreiter feiert mit Montréal den PWHL-Titel – als erste Deutsche überhaupt. Im Finale gegen ihr Ex-Team Ottawa bleibt sie jedoch auf der Bank.

Montreal (dpa) – Eishockey-Nationaltorhüterin Sandra Abstreiter hat als erste Deutsche den Titel in der nordamerikanischen Profiliga PWHL gewonnen. Ihr Team Montréal Victoire gewann die Finalserie mit 3:1 Siegen durch ein 4:0-Erfolg gegen Abstreiters Ex-Team Ottawa Charge. Die 27-Jährige kam dabei allerdings nicht zum Einsatz. In den entscheidenden Playoff-Partien stand die kanadische Nationaltorhüterin Ann-Renée Desbiens im Tor. Die PWHL hat erst vor drei Jahren ihren Spielbetrieb aufgenommen. In der Premierensaison hatte Abstreiter noch für Ottawa gespielt.