Frauen-Eishockey
Nationaltorhüterin Abstreiter gewinnt Titel in Nordamerika
Sandra Abstreiter
Nationaltorhüterin Sandra Abstreiter gewann in der PWHL in Nordamerika die Meisterschaft. (Archivbild)
Petr David Josek. DPA

Sandra Abstreiter feiert mit Montréal den PWHL-Titel – als erste Deutsche überhaupt. Im Finale gegen ihr Ex-Team Ottawa bleibt sie jedoch auf der Bank.

Montreal (dpa) – Eishockey-Nationaltorhüterin Sandra Abstreiter hat als erste Deutsche den Titel in der nordamerikanischen Profiliga PWHL gewonnen. Ihr Team Montréal Victoire gewann die Finalserie mit 3:1 Siegen durch ein 4:0-Erfolg gegen Abstreiters Ex-Team Ottawa Charge. Die 27-Jährige kam dabei allerdings nicht zum Einsatz. In den entscheidenden Playoff-Partien stand die kanadische Nationaltorhüterin Ann-Renée Desbiens im Tor. Die PWHL hat erst vor drei Jahren ihren Spielbetrieb aufgenommen. In der Premierensaison hatte Abstreiter noch für Ottawa gespielt.

© dpa-infocom, dpa:260521-930-109253/1

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Sport

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