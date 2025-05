München (dpa) – Dem deutschen Fußball-Nationalspieler Yann Aurel Bisseck droht nach seiner Verletzung im Champions-League-Finale ein Ausfall beim DFB-Team. Der 24-Jährige von Inter Mailand verließ nach dem 0:5 im Endspiel gegen Paris Saint-Germain humpelnd die Münchner Arena. Bisseck war in der 54. Minute eingewechselt worden und musste rund acht Minuten später verletzungsbedingt wieder raus.

Bisseck hielt sich den Oberschenkel und wischte sich nach seiner Auswechslung mit dem gelben Inter-Trikot die Tränen aus den Augen. Auch auf der Bank saß der Defensivspieler wie benommen. Auf die Frage, ob man ihn morgen sehe, sagte Bisseck beim unrunden Gang durch die Katakomben: «Ich hoffe.»

Wenig Zeit bis zur Nations League

Für den Defensivspieler von Inter geht es planmäßig von München nach Herzogenaurach, wo sich das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann auf das Final Four der Nations League vorbereitet. Am Mittwoch (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) steht gegen Portugal – erneut in München – das Halbfinale auf dem Programm. Auch das Endspiel steigt in München.

Der gebürtige Kölner war im Sommer 2023 nach Mailand gewechselt, inzwischen ist er dort in der Defensive ein Leistungsträger. Bisseck war im Finale zwischen Inter und PSG der einzige deutsche Profi.