Das Baseball-Finale zwischen den USA und Venezuela ist politisch aufgeladen. Der Außenseiter triumphiert - und feiert überschwänglich. Auch Donald Trump äußert sich.

Miami (dpa) – Venezuela hat einen prestigeträchtigen Sieg im politisch brisanten Baseball-Duell mit den USA gefeiert und sich zum Weltmeister gekrönt. Die Südamerikaner holten mit einem 3:2-Finalsieg in Miami ihren ersten Titel in der World Baseball Classic. Die geschäftsführende Staatspräsidentin Delcy Rodríguez erklärte den heutigen Mittwoch zum nationalen Feiertag, an dem nur Beschäftigte in systemrelevanten Berufen arbeiten müssen.

«Lang lebe Venezuela», sagte sie nach dem Spiel. «Dieser Sieg ist ein Beweis für die Leidenschaft, das Talent und die Einheit, die uns Venezolaner auszeichnen. Eine Errungenschaft, die für immer im Herzen unserer Nation weiterleben wird.»

US-Präsident Donald Trump hatte das Spiel vorab noch politisch angeheizt. Nach dem Finaleinzug Venezuelas hatte er bei seiner Plattform Truth Social geschrieben, dass Venezuela zuletzt viele gute Dinge passiert seien und implizierte, dass das Land der 51. Bundesstaat der USA werden könnte. Dies wiederholte er nach dem Finale mit dem Wort «STATEHOOD!!!».

Venezuela im politischen Umbruch

Das Duell von Venezuela und den USA war auch vor dem Hintergrund der politischen Lage aufgeladen: Anfang dieses Jahres hatte das US-Militär den autoritären venezolanischen Staatschef Nicolás Maduro und dessen Ehefrau bei einem Angriff auf das südamerikanische Land gefangengenommen und außer Landes gebracht. Beide befinden sich inzwischen in New York, wo ihnen wegen angeblicher Verwicklung ins internationale Drogengeschäft der Prozess gemacht werden soll.

Das südamerikanische Land befindet sich seit Maduros Sturz in einer Phase des politischen Umbruchs. Rodríguez, die zuvor Maduros Vize war, übernahm als geschäftsführende Präsidentin die Führung.

Titelparty in Caracas

In der World Baseball Classic treffen alle drei Jahre die besten Nationalteams der Welt aufeinander, Venezuela stand das erste Mal überhaupt im Finale. «Mein Land brauchte diesen Titel», sagte Spieler Ronald Acuña Jr. mit Tränen in den Augen. «Ich wollte einfach nur unsere Leute stolz machen. Das haben wir heute geschafft.» In der Hauptstadt Caracas feierten tausende Menschen auf der Straße und sangen die Nationalhymne.