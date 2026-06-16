Im Museum of Exploration in Washington können Besucher als Naturfotografen virtuelle Tiere ablichten – mitten im Herzen der US-Hauptstadt. Und es gibt noch mehr zu erkunden.

Washington (dpa/tmn) – Eintauchen in die Erforschung und Entdeckung der Erde: Das können Touristen ab Ende Juni im neuen Museum of Exploration in Washington. Hinter dem Museum steckt die National Geographic Society, die seit 1988 das berühmte Magazin «National Geographic» herausbringt.

Das Museum auf dem Campus der Gesellschaft unweit des Weißen Hauses im Herzen der US-Hauptstadt wurde laut der National Geographic Society für mehr als 300 Millionen US-Dollar komplett neugestaltet – mit dem Ziel, «in jedem Besucher einen Entdecker zu wecken».

Selbst zum Naturfotograf werden

Mit Hilfe von erweiterter Realität (AR) soll man etwa selbst mit seinem Smartphone in die Rolle des Naturfotografen schlüpfen und virtuelle Tiere in ihrer natürlichen Umgebung fotografieren. So wie es große Fotografen wie Joel Sartore für das Magazin gemacht haben, das vor allem auch für seine bahnbrechenden Naturfotos bekannt ist.

Auch solche Aufnahmen werden in dem Museum auf großflächigen, interaktiven Projektionen gezeigt, in die man eintauchen soll. Außerdem gibt es Einblicke in die Forschungsarbeit, in die Planung von Expeditionen und darin, wie aus den gesammelten Eindrücken am Ende Reportagen werden.

Was die Tickets kosten

Für Erwachsene kosten Tickets ab rund 30 US-Dollar (knapp 26 Euro), Kinder und Jugendliche von 5 bis 17 Jahre sowie alle ab 65 zahlen etwas weniger – die Preise sind dynamisch und richten sich auch nach der Nachfrage am jeweiligen Besuchstag. Unter 5-Jährige kommen gratis rein. Tickets gibt es online. Die Eröffnung ist am 26. Juni.