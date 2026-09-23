Buntes Herbstlaub ist schön anzusehen. Liegt es aber nass auf dem Gehweg, wird's gefährlich rutschig. Warum Ältere besonders gefährdet sind - und was sie tun können, um sich Stürze zu ersparen.

Berlin (dpa/tmn) – Rutschgefahr in der dunklen Zeit des Jahres droht schon lange vor dem ersten Glatteis. «Nasses Laub wirkt auf Gehwegen wie Schmierseife», warnt Frank Hildebrand, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU). Kurz nicht aufgepasst und die Balance verloren – zack, liegt man da. Und danach womöglich im Krankenhaus.

Gerade für Ältere können solche Stürze schwerwiegende Folgen haben. Als Beispiele nennt Orthopäde Hildebrand Oberschenkelhalsbrüche und schwere Kopfverletzungen.

Und: Im Alter fällt das Sturzrisiko ohnehin höher aus. Denn Muskelkraft, Gleichgewicht und Reaktionsfähigkeit lassen dann oft nach, wenn man nicht gegensteuert. Sind dann noch Sehprobleme unbehandelt oder Medikamente im Spiel, die als Nebenwirkung Schwindel auslösen können, ist ein Stolpern oder Ausrutschen schnell passiert.

Lieber nicht mehr rausgehen? Lieber nicht!

Was können also gerade Ältere tun, um sich davor zu schützen? Aus Angst vor einem (erneuten) Sturz lieber nicht mehr so viel draußen unterwegs sein? Was wie eine Lösung klingt, verschärft das Problem nur.

«Wer sich immer weniger bewegt, verliert Muskelkraft und Gleichgewicht und erhöht damit langfristig sein Sturzrisiko», warnt Carl Neuerburg von der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU).

Regelmäßige Bewegung, die den eigenen Fähigkeiten entspricht, ist ein entscheidender Schutz vor Stürzen. Hier helfen konkret: Spaziergänge, Krafttraining sowie Übungen für Gleichgewicht und Koordination.

Und dann sind doch noch die kleinen Anpassungen, die das Unterwegssein bei Herbstwetter bzw. in der Dunkelheit sicherer machen.

Wer etwa Treppen überwinden muss, sollte Handläufe und Haltegriffe nutzen. Und immer sinnvoll: auf gut beleuchteten Wegen unterwegs sein.

Schuhe, die gut am Fuß sitzen, und rutschhemmende Sohlen haben, sorgen für guten Halt auf dem Untergrund.

Liegt nasses Laub auf den Gehwegen oder kündigt sich die erste Glätte an, ist umso wichtiger, ausreichend Zeit für die Wege einzuplanen.

Sinnvoll kann auch eine Gehhilfe wie ein Rollator oder ein Gehstock sein.

Mehrere Stürze erlebt? Ursachenforschung ist wichtig

Ob auf dem Herbstlaub ausgerutscht oder zu Hause mit dem Fuß an der Teppichkante hängengeblieben: Wer bereits mehrmals gestürzt ist, sollte das der DGOU zufolge nicht einfach mit dem Satz «Das ist eben das Alter!» hinnehmen.

Besser: der Ursache hinter den Stürzen auf den Grund zu gehen – und sie, so gut es möglich ist, aus der Welt zu schaffen. So kann die Behandlung von Sehproblemen oder auch die Umstellung von Medikamenten das Sturzrisiko wieder senken.