Persönlichkeit im Beruf
Narzisstische Chefs: Wann ihr Charisma Teams stärkt
Zwei Geschäftsleute geben sich die Hand
Der neue Kunde schlägt ein: Narzisstisch veranlagte Führungskräfte haben oft auch Eigenschaften, die im Berufsleben von Vorteil sein können.
Zacharie Scheurer. DPA

Charisma, Motivation, Halt: Narzisstische Chefs können mehr als nur Probleme bereiten. Wann ihre Eigenschaften dem Team wirklich nützen – und wann es kritisch wird.

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Reims (dpa/tmn) – Wenn in der Arbeitswelt Führungskräfte narzisstische Züge haben, ist das nicht per se negativ. «Narzissmus kann auch positive Seiten haben», sagt Iris Gauglitz. Sie ist Professorin für Organisations- und Arbeitspsychologie mit einem Forschungsschwerpunkt auf Narzissmus an der Neoma Business School in Reims.

Tritt eine Führungskraft etwa sicher, überzeugend und charismatisch auf, kann das auf Mitarbeitende zunächst motivierend und inspirierend wirken. Eine Person mit einem solchen Auftreten ist zudem in der Lage, schnell das Interesse von Kunden oder Partnern zu gewinnen. «Das kann zum Beispiel im Vertrieb von Vorteil sein», so Gauglitz. Auch kann eine Führungskraft, die sicher, überzeugend und charismatisch auftritt, in Krisenzeiten Halt geben.

Narzissmus wird allerdings dann zum Problem, wenn der oder die Vorgesetzte wenig Empathie zeigt, also sich beispielsweise nicht um die Sorgen und Bedürfnisse des Teams kümmert. «Oder wenn der Chef oder die Chefin Mitarbeitende nur als Mittel für den eigenen Erfolg nutzt und die Schuld für Fehler wiederholt bei anderen statt bei sich selbst sucht», sagt die Professorin. Dagegen sollten sich Beschäftigte zur Wehr setzen und der Führungskraft klar Grenzen aufzeigen – etwa mit Unterstützung des Betriebsrats.

© dpa-infocom, dpa:260826-930-582596/1

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