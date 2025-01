Nagelsmann bekräftigt Ambitionen: Schönster Job der Welt

Leipzig (dpa) - Julian Nagelsmann hat kurz nach seiner Vertragsverlängerung bis 2028 seine Titelambitionen bekräftigt und genießt das Vertrauen gleich mehrerer Ehrenspielführer der Nationalmannschaft. «Ich bin sehr guter Dinge, dass wir die Nations League gewinnen können. Und ich halte es nicht für hoch wahrscheinlich, aber für garantiert nicht ausgeschlossen, dass wir Weltmeister werden», sagte der Bundestrainer bei der Gala zum 125. Geburtstag des Deutschen Fußball-Bundes in Leipzig.

Wenige Stunden zuvor hatte der Verband die vorzeitige Verlängerung des Vertrages mit Nagelsmann um zwei Jahre bis zur EM 2028 verkündet. Im Sommer 2026 will der 37-Jährige die DFB-Elf in Amerika zum fünften WM-Sieg führen. «Er muss überzeugt sein, die Verantwortlichen müssen überzeugt sein. Fußball-Deutschland steht hinter ihm», sagte Rekordnationalspieler Lothar Matthäus bei dem Festakt. Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann fügte an, dass der WM-Sieg möglich sei. «Ein bisschen Glück muss man aber schon haben.»

Langer Vertrag gut für WM-Vorbereitung

Nagelsmann erklärte die Vertragsverlängerung auch mit seinen Plänen zur Vorbereitung auf die WM 2026. Er wolle das Team in Ruhe vorbereiten können. Er wolle nicht «schon vier Monate vorher überlegen, was passiert danach», sagte Nagelsmann. In diesem Jahr spielt die DFB-Elf in der K.-o.-Runde der Nations League zunächst gegen Italien, im Herbst folgt die WM-Qualifikation.

Maßgeblich für die Unterschrift sei besonders das Werben von DFB-Chef Bernd Neuendorf, Sportdirektor Rudi Völler und Geschäftsführer Andreas Rettig gewesen. «Sie haben extrem um mich gekämpft, haben mich extrem emotional berührt, ich fühle mich wohl mit den drei Protagonisten», sagte der Bundestrainer. Die Aufgabe sei für ihn «der schönste Job der Welt.»