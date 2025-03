Der FC Bayern ärgert sich weiter über den kanadischen Fußball-Verband. Vorstandschef Jan-Christian Dreesen kündigt ein Schreiben an.

München (dpa) – Im Ärger um den schwer verletzten Abwehr-Star Alphonso Davies will der FC Bayern München mögliche juristische Schritte gegen Kanadas Fußball-Verband von mehreren Faktoren abhängig machen. «Das wird jetzt davon abhängen, was wir auf unsere Fragen für Antworten bekommen. Dann werden wir überlegen, wie wir weiter vorgehen und auch wie die entsprechenden Chancen dann bei einer weiteren Vorgehensweise sind», sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen nach dem 3:2-Sieg in der Bundesliga gegen den FC St. Pauli.

Dreesen kündigt Schreiben an Verband an

Der kanadische Starspieler Davies hatte sich beim 2:1 gegen die USA vor einer Woche einen Kreuzbandriss zugezogen und wird monatelang fehlen. Erst eine Untersuchung in München hatte die Schock-Diagnose gebracht. Zuvor hatte der Kanada-Kapitän lange im Flieger nach Deutschland gesessen.

«Sie haben Kontakt mit uns aufgenommen», sagte Dreesen und verwies auf ein Telefonat der Nordamerikaner mit Sportdirektor Christoph Freund. «Und nichtsdestotrotz werden wir ihnen nächste Woche schreiben. Ich werde schreiben und um Aufklärung bitten.»

Kanada weist Vorwürfe zurück

Der kanadische Fußball-Verband hat sich gegen die Vorwürfe verteidigt. «Die medizinischen Unterlagen bestätigen, dass die Behandlungsprotokolle ordnungsgemäß eingehalten wurden», sagte ein Verbandssprecher dem Online-Dienst «The Athletic». «Kommunikationsprotokolle zeigen, dass unser medizinisches Personal den FC Bayern München während des gesamten Turniers stets auf dem Laufenden gehalten hat», sagte der Sprecher weiter.

Ja, die Kanadier hätten den FC Bayern unterrichtet, aber die wenig überraschende Erkenntnis hätte er auch im Fernsehen gesehen, sagte Dreesen. Den Spieler aber auf einen Zwölf-Stunden-Flug zu schicken ohne eine Bandage am Knie und keinen Kreuzbandriss festzustellen, sei schon erstaunlich.

Finanzielle Entschädigung?

Sportlich ist der Ausfall für die Münchner hart. Vor allem deshalb, weil in der Defensive auch noch Dayot Upamecano und Hiroki Ito fehlen. Im Fall von Davies dürfte auch die Frage nach einer finanziellen Entschädigung Thema werden, falls es Fehler im Vorgehen gegeben haben sollte.