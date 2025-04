Erst vor einer Woche verlängerte Starstürmer Mohamed Salah seinen Vertrag an der Anfield Road. Nun folgt ein weiterer Schlüsselspieler.

Liverpool (dpa) – Erst Torjäger Mohamed Salah, nun Star-Verteidiger Virgil van Dijk: Der englische Premier-League-Spitzenreiter FC Liverpool hat innerhalb von wenigen Tagen seine zwei wichtigsten Leistungsträger für die nächsten beiden Jahre an den Club gebunden. Der niederländische Abwehrchef unterschrieb nach monatelangen Verhandlungen einen neuen Kontrakt über zwei Spielzeiten.

«Es ist ein stolzes Gefühl, es ist ein Gefühl der Freude. Es ist einfach unglaublich. Die Reise, die ich in meiner bisherigen Karriere hinter mir habe, um weitere zwei Jahre in diesem Club verlängern zu können, ist unglaublich und ich bin so glücklich», wurde van Dijk auf der Club-Homepage zitiert.

Sieben große Titel seit Wechsel im Januar 2018

Der 33-Jährige wurde im Januar 2018 von Trainer Jürgen Klopp für mehr als 80 Millionen Euro vom FC Southampton nach Liverpool geholt. Seitdem ist der Verteidiger einer der entscheidenden Spieler bei den Erfolgen der Reds. Van Dijk, der auf 314 Pflichtspiele und 27 Tore für den LFC kommt, gewann mit dem Club sieben große Titel, darunter die Champions League, die Premier League und den FA Cup.

Der nächste Titel steht mit dem Gewinn der Meisterschaft unmittelbar bevor. Van Dijk hat dabei einen großen Anteil, erst am vergangenen Wochenende erzielte er den 2:1-Siegtreffer gegen West Ham United, wodurch der Vorsprung zu Verfolger FC Arsenal auf 13 Punkte anwuchs.

Liverpool hat nun seine wichtigsten Spieler gebunden. Einzig der englische Nationalspieler Trent Alexander-Arnold steht vor einem Wechsel zu Real Madrid. Sein Vertrag läuft aus.