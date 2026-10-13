Michael Jordan ist einer der größten Sportler der Geschichte. Und seine Trikots sind bei Auktionen beliebt. Ein erst vor kurzem aufgestellter Preis-Rekord wurde schon überboten.

Exton (dpa) – Der erst im September aufgestellte Preis-Rekord für ein Trikot von Basketball-Superstar Michael Jordan ist schon wieder überboten worden. Nach Angaben des Auktionshauses Hunt aus den USA bezahlte ein Immobilien-Investor aus Florida 14 Millionen US-Dollar (rund 12,55 Millionen Euro) für das rote Trikot mit der legendären Nummer 23, das Jordan im zweiten Spiel der NBA-Finals 1998 gegen die Utah Jazz getragen hatte. Den Angaben zufolge wurde nie mehr für ein Basketball-Erinnerungsstück ausgegeben.

Das teuerste Trikot ist es allerdings nicht: Diesen Rekord hält ein Baseball-Trikot von Babe Ruth von den New York Yankees. Das Trikot aus der World Series 1932 wurde 2024 für 24,12 Millionen US-Dollar verkauft (rund 21,62 Millionen US-Dollar).

Zwei andere Trikots der Final-Serie waren jeweils Rekord-Verkäufe

Erst im vergangenen Monat war ein anderes Trikot von Jordan für die damalige Rekordsumme von 12,26 Millionen Dollar (rund 10,8 Millionen Euro) versteigert worden. Dieses Trikot hatte Jordan im dritten Spiel der NBA-Finalserie gegen die Jazz getragen.

Jordan spielte damals seine letzte Saison mit den Chicago Bulls, die Spielzeit ist im Fokus bei der Dokumentation «The Last Dance». Zwischen 1991 und 1998 wurden die Bulls um Jordan sechsmal NBA-Meister. Trikots von ihm aus dieser letzten Serie sind heiß begehrt. 2022 wechselte das Jersey aus dem ersten Spiel für 10,1 Millionen Dollar den Besitzer – der Rekordwert bis zu dem Verkauf im September.