Tennisturnier in Madrid
Nächster Meilenstein: Sinner macht Master-Final-Set komplett
ATP-Tour - Madrid
Jannik Sinner sorgt auch in Madrid für Furore.
Manu Fernandez. DPA

Jannik Sinner eilt von Sieg zu Sieg. In Madrid schafft der Tennisprofi den Finaleinzug, der ihm auf der Masters-Ebene noch gefehlt hat.

Lesezeit 1 Minute

Madrid (dpa) – Tennisstar Jannik Sinner scheint aktuell unschlagbar. Der Weltranglistenerste zog durch ein ungefährdetes 6:2, 6:4 gegen den Franzosen Arthur Fils ins Finale des Masters-1000-Turniers in Madrid ein und setzte einen neuen Meilenstein in seiner Karriere.

Der 24-Jährige hat nun als vierter und jüngster männlicher Profi bei allen neun Masters-1000-Turnieren auf der Tennis-Tour das Finale erreicht. Die anderen drei sind die Idole Rafael Nadal, Roger Federer und Novak Djokovic. Die Masters-Kategorie ist die zweithöchste im Tennis nach den vier Grand-Slam-Turnieren.

Im Finale gegen Zverev?

Der Sieg gegen Fils war Sinners insgesamt 350. Sieg auf der Tour, seit 22 Matches ist der Südtiroler ungeschlagen. Sinner hat in diesem Jahr bereits die Masters-Turniere in Indian Wells, Miami und Monte-Carlo gewonnen. Gegner im Finale von Madrid am Sonntag ist der Hamburger Alexander Zverev oder der belgische Außenseiter Alexander Blockx, die sich im anschließenden zweiten Halbfinale gegenüberstehen

© dpa-infocom, dpa:260501-930-21713/1

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren