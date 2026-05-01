Jannik Sinner eilt von Sieg zu Sieg. In Madrid schafft der Tennisprofi den Finaleinzug, der ihm auf der Masters-Ebene noch gefehlt hat.

Madrid (dpa) – Tennisstar Jannik Sinner scheint aktuell unschlagbar. Der Weltranglistenerste zog durch ein ungefährdetes 6:2, 6:4 gegen den Franzosen Arthur Fils ins Finale des Masters-1000-Turniers in Madrid ein und setzte einen neuen Meilenstein in seiner Karriere.

Der 24-Jährige hat nun als vierter und jüngster männlicher Profi bei allen neun Masters-1000-Turnieren auf der Tennis-Tour das Finale erreicht. Die anderen drei sind die Idole Rafael Nadal, Roger Federer und Novak Djokovic. Die Masters-Kategorie ist die zweithöchste im Tennis nach den vier Grand-Slam-Turnieren.

Im Finale gegen Zverev?

Der Sieg gegen Fils war Sinners insgesamt 350. Sieg auf der Tour, seit 22 Matches ist der Südtiroler ungeschlagen. Sinner hat in diesem Jahr bereits die Masters-Turniere in Indian Wells, Miami und Monte-Carlo gewonnen. Gegner im Finale von Madrid am Sonntag ist der Hamburger Alexander Zverev oder der belgische Außenseiter Alexander Blockx, die sich im anschließenden zweiten Halbfinale gegenüberstehen