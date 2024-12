Nächster knapper Sieg: Chiefs gewinnen NFL-Division

Kansas City (dpa) – Die Kansas City Chiefs haben in der NFL den nächsten knappen Sieg geholt und zum neunten Mal in Serie ihre Division gewonnen. Gegen die Los Angeles Chargers behielt der Super-Bowl-Sieger der beiden vergangenen Spielzeiten mit 19:17 die Oberhand. Den 12. Sieg im 13. Spiel der Saison sicherte ein Field Goal eine Sekunde vor Schluss – der Ball klatschte dabei sogar noch an den Pfosten.

«Wir glauben an uns», sagte Quarterback Patrick Mahomes danach im US-Fernsehen. Für die Chiefs war es bereits der zehnte Sieg in dieser Saison mit höchstens sieben Punkten mehr als der Gegner – also so viel, wie eine Mannschaft mit einem Touchdown und Extrapunkt erzielen kann. «In den Playoffs wird es auch eng sein. Und wir wissen, wie man es beendet», entgegnete Chiefs-Profi Chris Jones auf die Frage, warum er knappe Siege möge. Außerdem bleibe es so spannend und das Interesse der Fernsehzuschauer an Spielen der Chiefs hoch.

Überragender Josh Allen verpasst Sieg mit den Bills

Durch den Sieg gegen den direkten Rivalen aus der AFC West haben die Chiefs Rang eins in dieser Division sicher. Für die Playoffs qualifiziert war Mahomes' Team bereits zuvor. Durch die unerwartete 42:44-Niederlage der Buffalo Bills gegen die Los Angeles Rams festigten die Chiefs zudem ihre Position als bestes Team der AFC. Das ist wichtig, um in der ersten Runde der Playoffs ein Freilos und dann im weiteren Verlauf stets Heimrecht zu haben.

Die Bills gingen gegen die Rams trotz einer herausragenden Leistung von Quarterback Josh Allen kein einziges Mal in Führung. Allen verbuchte drei Touchdown-Pässe und erlief drei weitere Touchdowns selbst. Dennoch reichte es in Los Angeles nur einmal beim 7:7 zum Ausgleich, danach waren die Gastgeber immer mindestens drei Punkte vorn – bis zu Allens letztem Touchdown eine Minute vor Schluss.