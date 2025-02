Nächster Auswärtsflop: Regensburg verliert auch in Fürth

So wird das nichts mit dem Klassenerhalt. Der Tabellenletzte Regensburg führt zwar zunächst in Fürth, verliert dann aber doch. Ein Auswärtspunkt ist einfach zu wenig.

Fürth (dpa) – Die eklatante Auswärtsschwäche des Tabellenletzten SSV Jahn Regensburg hat in der 2. Fußball-Bundesliga auch im bayerischen Duell bei der SpVgg Greuther Fürth angehalten. Die Oberpfälzer verloren am 21. Spieltag trotz einer 1:0-Führung mit 1:2 (1:2) im Ronhof. Ein Auswärtspunkt aus zehn Partien ist einfach zu wenig, um im Abstiegskampf bestehen zu können.

Nach einem Konter über die linke Seite war Angreifer Sargis Adamyan in der 6. Minute für den Jahn erfolgreich. Doch angeführt vom starken Antreiber Branimir Hrgota wendeten die Fürther die Partie vor 12.586 Zuschauern durch die Treffer von Jomaine Consbruch (31.) und Dennis Srbeny (37.). Pech für den Jahn: Den Einwurf für Fürth vor dem Tor zum 2:1 hätte es nicht geben dürfen. Jahn-Coach Andreas Patz sag wegen Meckerns in der Nachspielzeit die Rote Karte.

Die Fürther setzten sich mit dem siebten Saisonsieg weiter von der Abstiegszone ab. Jahn-Torwart Felix Gebhardt verhinderte nach der Pause mit einer Parade gegen Srbeny das 1:3 und hielt die Gäste damit im Spiel.

Eine Woche nach dem überraschenden 2:0 gegen Hertha BSC fehlte es den Regensburgern offensiv wie so häufig in dieser Spielzeit die nötige Durchschlagskraft und Effektivität. Noah Ganaus hatte in der 88. Minute das 2:2 auf dem Fuß, scheiterte aber am gut reagierenden Fürther Schlussmann Nahuel Noll.