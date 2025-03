München (dpa) – Der FC Bayern München will sich nach dem Ausfall des nächstens Abwehrspielers nicht vom Titelkurs abbringen lassen. «Wir dürfen keine Ausreden suchen, egal was passiert. Auch wenn noch fünf Spieler ausfallen, müssen wir alles dafür tun, dass wir unsere Ziele erreichen», sagte Trainer Vincent Kompany nach dem 3:2 (1:1) in der Fußball-Bundesliga gegen den FC St. Pauli. «Hoffentlich können wir es auf eine schöne Art machen.»

Schon Davies und Upamecano fehlen lange

Nach den schwerwiegenden Verletzungen von Alphonso Davies und Dayot Upamecano musste beim Erfolg gegen die Hanseaten Hiroki Ito vorzeitig vom Platz. Der vom VfB Stuttgarter im Sommer verpflichtete Japaner war wegen eines Mittelfußbruchs aus der Vorbereitung lange ausgefallen und musste nun gegen Pauli als Einwechselspieler wieder raus. «Er hat es im gleichen Fuß gespürt, wo er bereits zuvor in der Saison Probleme hatte», sagte Kompany.

Für Ito, der mit dem Blick aufs Smartphone aus der Allianz Arena humpelte, standen weitere Untersuchungen an. Kompany muss anderthalb Wochen vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Inter Mailand in der Defensive weiter improvisieren.

Sportdirektor: Wir werden Lösungen finden

«Es ist jetzt so, dass einige Spieler ausfallen», sagte Sportdirektor Christoph Freund. «Wir müssen zusammen rücken. Wir haben gute Qualität, wir haben gute Spieler, aber es kommen natürlich viele Spiele auf uns zu. Wir wollen nicht jammern. Die Jungs haben Qualität, wir werden Lösungen finden.»

Die Abwehrreihe der ersten Hälfte mit Konrad Laimer, Eric Dier, Minjae Kim und Raphaël Guerreiro ist auch die wahrscheinliche Formation für die entscheidenden kommenden Wochen. «Wir haben vom ersten Tag an gesagt, dass wir den gesamten Kader zu verschiedenen Zeitpunkten der Saison brauchen werden», sagte Harry Kane. «Wir werden diese Jungs sicher vermissen. Aber ich denke, um zu zeigen, was für eine Mannschaft wir sind, müssen wir zusammenhalten und noch mehr kämpfen.»

Kane-Lob für Sané

Kane traf gegen Pauli zum 1:0. Nach der Pause spielte sich Leroy Sané mit einem Doppelpack in den Vordergrund. Dessen Vertrag läuft am Saisonende aus «Es ist eine Entscheidung des Vereins. Ich verstehe mich natürlich sehr gut mit Leroy. Ich finde, er hat großartige Qualität und wirklich beeindruckende Fähigkeiten», sagte der Engländer.