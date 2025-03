Nächste Niederlage: Zverev verpasst Viertelfinale in Miami

Miami (dpa) - Mit dem Achtelfinal-Aus hat Alexander Zverev beim Tennis-Masters-Turnier in Miami erneut einen sportlichen Rückschlag einstecken müssen. Der Weltranglisten-Zweite verlor 6:3, 3:6, 4:6 gegen den Franzosen Arthur Fils. Das Achtelfinale war wegen Regens um einen Tag auf Mittwoch verschoben worden.

Zverev hat nach dem Final-Einzug bei den Australian Open noch nicht an die Form vom Jahresanfang anknüpfen können und seitdem bei keinem Turnier die entscheidende Phase erreicht. In Miami hatte er zuletzt zumindest bessere Leistungen gezeigt und schien wieder auf dem Weg nach oben.

Nach zuletzt umkämpften Duellen gegen Fils, der Zverev im Vorjahr im Finale den Titel in Hamburg wegschnappte, entwickelte sich wieder eine ausgeglichene Partie. Nach dem Break zum 5:3 brachte der Olympiasieger mit einiger Mühe den eigenen Aufschlag zum Satzgewinn gegen die Nummer 18 der Welt durch.

Vorsprung im dritten Satz nicht genutzt

Danach stieg die Fehlerquote des 27-Jährigen erheblich, ein schneller 0:3-Rückstand war die Folge. Der nun deutlich stärkere Fils schaffte anschließend problemlos den verdienten Satzausgleich.

Im entscheidenden Durchgang lag Zverev nach einem Break 3:1 vorn, gab diesen Vorsprung aber sofort ab und lag dann 3:5 hinten. Zu oft wirkte der gebürtige Hamburger zu passiv und geriet unter Druck. Nach zwei Stunden stand die zweite Niederlage gegen Fils im fünften Duell fest.

Nach dem verlorenen Finale in Melbourne hatte Zverev in Buenos Aires, Rio de Janeiro und Acapulco bittere Niederlagen kassiert. Beim Masters-Event in Indian Wells Anfang März war er zuletzt gleich zum Auftakt ausgeschieden.