Nadal verliert letzten «epischen Tanz» gegen Djokovic

Riad (dpa). Kurz nach dem wohl letzten Duell mit Rafael Nadal auf dem Tennisplatz hat sich Novak Djokovic noch einmal tief vor seinem langjährigen Dauerrivalen verneigt. «Der letzte Tanz war ein epischer Tanz und natürlich emotional», schrieb der 37 Jahre alte Djokovic auf der Plattform X nach der Partie beim Show-Turnier Six Kings Slam in Saudi-Arabien gegen den ein Jahr älteren Nadal. «Ich werde unsere Rivalität für immer in Ehren halten. Tennis wird dich vermissen.»

Nadal hatte sich dem Olympiasieger bei der Partie um Platz drei bei dem Mini-Turnier am Samstag mit 2:6, 6:7 (5:7) geschlagen geben müssen. Für das Event in Riad, bei dem es für jeden Starter 1,5 Millionen Dollar Antrittsprämie gab, hatte Nadal ein vorletztes Mal den Tennisschläger in die Hand genommen. Das Davis-Cup-Finale ab Mitte November soll sein letzter Einsatz als Profi werden.

Das Finale des Six Kings Slam gewann Jannik Sinner aus Italien 6:7 (5:7), 6:3, 6:3 gegen den Spanier Carlos Alcaraz. Fast noch mehr im Blickpunkt aber stand die Begegnung zwischen Djokovic und Nadal, die mit einiger innigen Umarmung der beiden Altmeister endete.

60 Mal waren die Topstars zuvor aufeinandergetroffen, Djokovic weist mit 31 Siegen die knapp bessere Bilanz auf. Auch bei der Zahl an Grand-Slam-Titeln liegt der Rekordchampion mit 24 Triumphen knapp vor Nadal (22).