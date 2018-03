Gegen Ende nachgelassen

Kein Teaser vorhanden

SSV-Trainer Hubertus Ohliger sprach von einer unglücklichen Niederlage: "Das Ergebnis spiegelt den Spielverlauf nicht wider. Wir haben die Partie bis sechs, sieben Minuten vor Schluss offengehalten." Kurz vor Ende zogen die Gäste von 22:21 auf 26:22 davon – die Vorentscheidung. "Das lag daran, dass wir unsere freien Chancen und Siebenmeter nicht reingemacht haben", sagte Ohliger. Zudem funktionierte der Abwehrverbund nicht mehr so gut. Allein der TV-Mittelmann kam viermal ungehindert zum Abschluss. Da war selbst SSV-Torwächter Dennis Gehres, der eine starke Leistung zeigte, machtlos.

"Bis auf die letzten Minuten war das eine ordentliche Generalprobe, erst recht, wenn man bedenkt, dass Bodenheim eine Klasse höher spielt", resümierte Ohliger. Seine Mannen hatten gut begonnen und in der Abwehr überzeugt. Ein Manko stellte die Chancenverwertung dar. So konnten sich die Gäste von 3:3 auf 7:3 absetzen. Beim Stand von 6:10 starteten die Meisenheimer eine Aufholjagd, kämpften sich heran und gingen mit 11:11 in die Pause. Auch später blieben sie auf Tuchfühlung – bis kurz vor Schluss. Für den SSV trafen Kupczyk (7/2), Weyand (4/1), Hachgenei (4), Gintz (4), Klein (2) und Kunth (1). tip