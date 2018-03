Der Verlauf der Katastrophe: Wie das Wasser kam und ging

Am 11. August lud das Tief „Ilse“ gewaltige Wassermassen in der Erzgebirgs-Region (Sachsen) ab. Sie lösten ein Jahrhunderthochwasser aus:

Von den Wassermassen der über die Ufer getretenen Mulde ist die sächsische Kleinstadt Wurzen völlig überflutet. Foto: dpa

Montag, 12. August: Im Erzgebirge und in Dresden wird wegen des Hochwassers von Gebirgsflüssen Katastrophenalarm ausgelöst. Auf Passau rollt eine Flutwelle zu.

Dienstag, 13. August: Das Hochwasser nimmt historische Ausmaße an. In Sachsen sind mehrere Orte nach heftigem Dauerregen von der Außenwelt abgeschnitten.

Mittwoch, 14. August: Regensburg wird von einer Flutwelle erfasst. Zehntausende Menschen kämpfen in Dresden gegen Überschwemmungen. Die Mulde überschwemmt in Sachsen-Anhalt wie zuvor in Sachsen mehrere Orte.

Donnerstag, 15. August: Dresden wird von einer zweiten Hochwasserwelle – nun der Elbe – überflutet. Es werden Wohnhäuser geräumt und Museen gesichert. Im Raum Regensburg und Passau entspannt sich die Lage langsam.

Freitag, 16. August: Die Elbe in Dresden übertrifft den Höchststand von 8,77 Metern aus dem Jahr 1845 – normal sind rund 2 Meter. Historische Gebäude werden überflutet.

Samstag, 17. August: In Dresden erreicht die Elbe den Höchststand von 9,40 Metern. In Bitterfeld (Sachsen-Anhalt) dringt das Wasser in die Innenstadt ein.

Sonntag, 18. August: In Sachsen und Sachsen-Anhalt brechen Deiche an Elbe und Mulde. Bundeskanzler Gerhard Schröder trifft sich mit seinen Amtskollegen aus Österreich, Tschechien und der Slowakei sowie EU-Kommissionspräsident Romano Prodi zu einem Hochwassergipfel.

Montag, 19. August: Die Flutwelle erreicht Norddeutschland. In Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein werden Schutzdeiche verstärkt. Am Mittellauf der Elbe bleibt die Lage kritisch: Allein im Landkreis Wittenberg (Sachsen-Anhalt) meldet der Krisenstab sieben Dammbrüche. Die Bundesregierung beschließt wegen der hohen finanziellen Schäden die Verschiebung der zweiten Stufe der Steuerreform von 2003 auf 2004.

Mittwoch, 21. August: Die Flutwelle bedroht die Deiche in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt. In Sachsen-Anhalt und Brandenburg sind Gebiete mit mehr als 60 000 Menschen evakuiert.

Donnerstag, 22. August: Die Wassermassen bedrohen die Deiche im Norden. Brennpunkte sind die brandenburgische Prignitz und Elb-Abschnitte in Niedersachsen.

Freitag, 23. August: Die aufgeweichten Deiche in Niedersachsen und Mecklenburg bleiben unter Druck. Mehrere Orte werden evakuiert.

Samstag, 24. August: Helfer werden zu immer neuen Noteinsätzen an den vielen Sickerstellen gezwungen. Durch zwei Deichsprengungen zwischen Dessau und Wittenberg soll ein Rückfluss des Wassers in die Elbe erreicht werden.

Sonntag, 25. August: Mit einer weiteren Deichsprengung wird die Bedrohung vom Weltkulturerbe Wörlitzer Park bei Dessau abgewendet. In Magdeburg sinkt der Pegel. Im Norden geht der Kampf um die Deiche weiter.

Montag, 26. August: In Dresden, Magdeburg und in der Prignitz wird der Katastrophenalarm aufgehoben. Die Bundesregierung beschließt den Gesetzentwurf für den 7,1 Milliarden Euro umfassenden Fonds Aufbauhilfe.

Dienstag, 27. August: Ein künstlicher Abfluss am Goitzsche-See bringt der immer noch bedrohten Region Bitterfeld Entlastung. In Niedersachsen wird der Katastrophenalarm aufgehoben.

Mittwoch, 28. August: Die EU-Kommission in Brüssel gewährt den flutgeschädigten Staaten Milliarden-Hilfen. Unterdessen reißt die Spendenbereitschaft nicht ab. Allein bei die großen Hilfsorganisationen sind nahezu 180 Millionen Euro eingegangen.