Studie: Bolivien ist ein «Hotspot für Frösche»

In Bolivien gibt es viel mehr Froscharten als bisher bekannt. Das Land sei ein «echter Hotspot für Frösche», teilten das Senckenberg Forschungsinstitut und das Biodiversität und Klima Forschungszentrum Frankfurt (BiK-F) mit.

Ein Frosch aus der Familie der Laubfrösche sitzt auf einem Blatt in Bolivien und lässt sein Quaken ertönen (undatiertes Handout).

Foto: Martin Jansen/Senckenberg – DPA

Wissenschaftler der Institute hatten im ostbolivianischen Tiefland 33 möglicherweise bisher nie beschriebene Arten nachgewiesen.

Überrascht waren sie nicht: «Das war zu erwarten», erklärte Senckenberg-Forscher Martin Jansen in der Mitteilung. Vor allem in den Tropen warteten noch viele Arten auf ihre Entdeckung. Die Ergebnisse werden im Fachblatt «Zoologica Scripta» präsentiert.

In dem südamerikanischen Land sind bisher rund 300 Froscharten bekannt, weltweit knapp 6900. Frösche seien wegen ihrer hohen Ansprüche an den Lebensraum ideale Bioindikatoren für Klimaveränderungen und den Wandel der regionalen Biodiversität, so Jansen.

Mit seinem Team war der Wissenschaftler rund drei Monate in der Region um die Senckenberg-Station Chiquitos unterwegs und sammelte Frösche auf über 3500 Hektar Savannenlandschaft. Die Forscher nahmen Gewebeproben von erwachsenen Tieren und Kaulquappen. Außerdem zeichneten sie die Rufe der Männchen auf. Diese könnten zur Artenbestimmung herangezogen werden, erläuterte Jansen.

Zurück in Frankfurt untersuchten die Wissenschaftler das Erbgut ihrer Proben. Die potenziell neuen Arten sollen nun in Folgestudien beschrieben und damit formal der Wissenschaft bekanntgemacht werden.